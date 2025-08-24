قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

مواجهات قوية لناشئى وناشئات الطائرة في افتتاح بطولة إفريقيا بتونس

منتخب مصر للناشئات
منتخب مصر للناشئات
محمد سمير

يستهل منتخبا مصر للناشئين والناشئات تحت 16 عامًا مشوارهما في البطولة الإفريقية للكرة الطائرة، التي تستضيفها تونس خلال الفترة من 22 حتى 31 أغسطس الجاري، وسط طموحات كبيرة بحصد اللقب القاري.

ويخوض منتخب مصر للناشئين أولى مواجهاته في البطولة اليوم الأحد أمام الجزائر، على أن يلتقي غدًا مع منتخب المغرب، ثم يواجه تونس بعد غدٍ الثلاثاء.

أما على صعيد منافسات الناشئات، فتبدأ "بنات الفراعنة" مشوارهن اليوم الأحد بمواجهة منتخب مدغشقر، ثم يلتقين غدًا الاثنين مع الجزائر، قبل أن يخضن المواجهة الثالثة أمام المغرب يوم 27 أغسطس، وتُختتم مباريات المجموعة بمواجهة تونس يوم 28 من الشهر ذاته.

ويدخل ناشئو وناشئات الفراعنة البطولة بروح عالية وإصرار على مواصلة الإنجازات، في ظل دعم كبير من الاتحاد المصري للكرة الطائرة، بهدف الحفاظ على الريادة الإفريقية وصناعة جيل جديد من الأبطال.

ويرأس البعثة المصرية في تونس الإعلامية منى عبد الكريم، أمين صندوق الاتحاد.

الجهاز الفني لمنتخب الناشئين:

محمد اللقاني: مدير فني

محمد بخيت: مدرب عام

إبراهيم محمد: محلل تقني

مصطفى يسري: أخصائي إصابات وتأهيل

محمد أحمد دسوقي: حكم مرافق


قائمة اللاعبين:
سيف الدين أحمد – عمر وائل – عمر رضا – سليم محمد – محمد رامي – زياد محمد – محمد يوسف – يوسف سامح – حسن خالد – ياسين تاج الدين – علي أحمد – عمر أحمد.

الجهاز الفني لمنتخب الناشئات:

تهاني طوسون: مديرة فنية

نشأت طلعت: مدرب عام

عمرو ربيع: محلل تقني

د. أشرقت ناصر: أخصائية علاج طبيعي

مروة محمود حسني: حكم مرافق


قائمة اللاعبات:
فاطيما أحمد – فاطمة شوشة – رودينا محمد – كارلا أيمن – لمار أسامة – ريناد أحمد – ريناد وائل – جود عماد الدين – تالية العوضي – إيلاف محمد – لينة محمد – كرمة عبد المنعم.

وتتولى أماني رشيد مهمة المسؤول الإداري للبعثة.

ويأمل المنتخبان في المنافسة بقوة على اللقب الإفريقي واعتلاء منصات التتويج، تأكيدًا لهيمنة الكرة الطائرة المصرية على الساحة القارية.

