أبرز مباريات اليوم الأحد 24 -8-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الأحد 24 - 8 - 2025 عدد من المباريات أبرزها مباراة فولهام ضد مانشستر يونايتد فى الدوري الإنجليزي
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
الاتحاد X البنك الأهلي – الساعة 6 مساء على قناة on sport 1
طلائع الجيش X الإسماعيلي – الساعة 9 مساء على قناة on sport 1
إنبي X الجونة – الساعة 9 مساء على قناة on sport 2
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
إيفرتون X برايتون – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1
كريستال بالاس X نوتنجهام فوريست – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 2
فولهام X مانشستر يونايتد – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
أوساسونا X فالنسيا – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 3
ريال سوسيداد X إسبانيول – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5
فياريال X جيرونا – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 4
ريال أوفييدو X ريال مدريد – الساعة 10:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
كالياري X فيورنتينا – الساعة 7:30 مساء على قناة AD Sports 1 HD
كومو X لاتسيو – الساعة 7:30 مساء على قناة AD Sports 2 HD
أتالانتا X بيسا – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 2 HD
يوفنتوس X بارما – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
لوريان X رين – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 4
تولوز X بريست – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 4
ستراسبورج X نانت – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 2
لوهافر X لانس – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 6
ليل X موناكو – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4
مواعيد مباريات الدوري الألماني
ماينتس X إف سي كولن – الساعة 4:30 مساء
بوروسيا مونشنجلادباخ X هامبورج – الساعة 6:30 مساء