أبرز مباريات اليوم الأحد 24 -8-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الأحد 24 - 8 - 2025 عدد من المباريات أبرزها مباراة فولهام ضد مانشستر يونايتد فى الدوري الإنجليزي

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة



الاتحاد X البنك الأهلي – الساعة 6 مساء على قناة on sport 1



طلائع الجيش X الإسماعيلي – الساعة 9 مساء على قناة on sport 1

إنبي X الجونة – الساعة 9 مساء على قناة on sport 2

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

إيفرتون X برايتون – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

كريستال بالاس X نوتنجهام فوريست – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 2

فولهام X مانشستر يونايتد – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

أوساسونا X فالنسيا – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 3

ريال سوسيداد X إسبانيول – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5

فياريال X جيرونا – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 4

ريال أوفييدو X ريال مدريد – الساعة 10:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة



كالياري X فيورنتينا – الساعة 7:30 مساء على قناة AD Sports 1 HD

كومو X لاتسيو – الساعة 7:30 مساء على قناة AD Sports 2 HD

أتالانتا X بيسا – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 2 HD

يوفنتوس X بارما – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة



لوريان X رين – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 4

تولوز X بريست – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 4

ستراسبورج X نانت – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 2

لوهافر X لانس – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 6

ليل X موناكو – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري الألماني



ماينتس X إف سي كولن – الساعة 4:30 مساء

بوروسيا مونشنجلادباخ X هامبورج – الساعة 6:30 مساء