رياضة

شيكابالا: عايز أشطب من حياتي خناقاتي مع جماهير الأهلي

شيكابالا
شيكابالا
باسنتي ناجي

شارك الإعلامي أحمد عبد الباسط تصريحات نجم الزمالك السابق محمود عبد الرازق شيكابالا عن جماهير النادي الأهلي.

وقال شيكابالا: “عايز أشطب من حياتي خناقاتي مع جماهير الأهلي لأن دي مش شخصيتي”.

وكما كشف قائد الزمالك السابق عن كواليس نهائي دوري أبطال أفريقيا 2016 وأسباب خسارة الفريق أمام صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين.

وأضاف شيكابالا في تصريحات لبرنامج «الكورة مع فايق»: "كنت أتمنى التتويج بدوري أبطال أفريقيا مع الزمالك، لكن الواقع والظروف وقتها لم تساعدنا على ذلك".

وتابع: "دخلنا النهائي بعدد محدود من اللاعبين لا يتجاوز 14 لاعبًا، والأسوأ أنني فوجئت بوجود لاعبين داخل المعسكر يدخنون الشيشة، وهو ما كان دليلاً على وجود أجواء غير منضبطة".

شيكابالا الزمالك الاهلي

