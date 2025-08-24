أيمن يونس لشيكابالا: الأساطير تكبر بكلامها ولا تُفشي أسرار الغرف المغلقة

علّق أيمن يونس، نجم نادي الزمالك السابق، على الجدل المُثار حول التصريحات الأخيرة لقائد الفريق محمود عبد الرازق "شيكابالا" خلال ظهوره الإعلامي مع إبراهيم فايق، والتي كشف فيها عن كواليس وأسرار من داخل غرفة ملابس الفريق.

ووجّه يونس رسالة غير مباشرة لشيكابالا عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، قال فيها:

"كباتن النجوم الأساطير لما تيجي تتكلم عن الذكريات تتكلم وتزود رصيدك في قلوب الناس.. بس الأسرار لازم تفضل أسرار، والأخطاء ما تتكلمش فيها... غير كده نزعل... لما تتكلم تكبر مش تصغر."

كشف الإعلامي إبراهيم فايق، خلال برنامجه «الكورة مع فايق»، تصريحات النجم محمود عبدالرازق شيكابالا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال شيكابالا: "خوان ألفينا واضح أنه لاعب جامد وسيُحدث فرقًا مع الزمالك.. وأحب أليو ديانج جدًا.. وبن رمضان كوالتي ثقيل".

وكشف قائد الزمالك السابق عن كواليس نهائي دوري أبطال أفريقيا 2016 وأسباب خسارة الفريق أمام صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين.

وأضاف شيكابالا: "كنت أتمنى التتويج بدوري أبطال أفريقيا مع الزمالك، لكن الواقع والظروف وقتها لم تساعدنا على ذلك".

وتابع: "دخلنا النهائي بعدد محدود من اللاعبين لا يتجاوز 14 لاعبًا، والأسوأ أنني فوجئت بوجود لاعبين داخل المعسكر يدخنون الشيشة، وهو ما كان دليلاً على وجود أجواء غير منضبطة".