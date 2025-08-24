ماذا قال شيكابالا عن ديانج وساسي فرجاني .. تفاصيل

تحدث محمود عبد الرازق شيكابالا عن أليو ديانج، نجم فريق الأهلي.

وقال شيكابالا، عبر تصريحاته الإذاعية: "ديانج لابد أن يكون أساسيًا في الأهلي، وبن رمضان يشبه فرجاني ساسي".

وكان قد صرح الإعلامي جمال الغندور أن النادي الأهلي قدم عرضًا جديدًا للمالي أليو ديانج، متوسط ميدان الفريق، لتجديد تعاقده مع القلعة الحمراء.

وأضاف خلال برنامج "ستاد المحور": "الأهلي عرض على ديانج الحصول على مليون دولار في الموسم الأول مع زيادة 10% كل موسم".

وتابع: "الأهلي عرض أيضًا منح اللاعب مكافأة خاصة مقابل التجديد كمنحة تعاقد".

وواصل: "المالي أليو ديانج أبدى سعادته بمحاولات الأهلي لتجديد تعاقده والتمسك باستمراره، ولكنه فضل عدم الرد على العرض لحين معرفة موقفه من خطط ريبيرو، وهل سيستمر أساسيًا أم لن يتم الاعتماد عليه مع عودة مروان عطية للمشاركة في المباريات".