منتخب ناشئات السلة يغادر إلى صربيا لخوض معسكر خارجي استعدادًا للبطولة الأفريقية

منتخب ناشئات السلة
منتخب ناشئات السلة
محمد سمير

غادرت بعثة منتخب الناشئات لكرة السلة تحت 16 عامًا، إلى دولة صربيا، لخوض معسكر خارجي استعدادًا للمشاركة في بطولة أفريقيا التي تقام في رواندا سبتمبر المقبل.

ويستمر المعسكر في صربيا حتى 30 من الشهر الحالي ثم العودة إلى القاهرة ترانزيت والسفر في اليوم ذاته إلى رواندا لخوض البطولة الأفريقية.

ويشارك في المعسكر 14 لاعبة، على أن يختار الجهاز الفني 12 لاعبة في القائمة النهائية التي تخوض البطولة الأفريقية.

وتضم قائمة اللاعبات في معسكر صربيا كلا من زينة حليم، مريم حازم، جودي محمد، جوري نظار، حلا معتز، جنى هاني، سيدرا هيثم، دانا جنيدي، فاطمة محمد حسن، هانيا ناصر، جودي وليد، ليلة حسام، رودينا محمد، سما تامر، حبيبة كريم سرور.

يترأس البعثة محمد إيهاب محسن، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، فيما يضم الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 16 عامًا ناشئات كلا من،ط محمد محروس مديرًا فنيًا، ونهال سعد مدربًا عامًا، وماجد سلامة مدربًا، ومنى عبد المنعم، مدير الفريق، وأحمد الجويلي، محلل أداء، وفريد سمير، مدرب أحمال، والدكتورة فاطمة جمال، طبيبة الفريق.

يذكر أن المنتخب توج مؤخرًا بلقب البطولة العربية للناشئين والناشئات والتي أقيمت في مصر، بعد الفوز في كل مباريات البطولة دون هزيمة.

منتخب الناشئات لكرة السلة تحت 16 عامًا معسكر خارجي بطولة إفريقيا صربيا قائمة اللاعبات معسكر صربيا الاتحاد المصري لكرة السلة

