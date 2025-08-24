مصر تحصد ميدالية تاريخية في بطولة البلطيق الدولية للتجديف الشاطئي

نجح المنتخب المصري التجديف في حصد ميدالية تاريخية في بطولة البلطيق الدولية للتجديف الشاطئي، المقامة في ليتوانيا على مدار يومي 23 و24 أغسطس الجاري.

وحصد القارب المصري، الذي يضم الثنائي أحمد العتيق ومريم همام، على الميدالية البرونزية في منافسات الزوجي المختلط ببطولة البلطيق الدولية للتجديف الشاطئي في ليتوانيا، والتي تُعد من أقوى بطولات التجديف الشاطئي على المستوى الدولي.

وقال اللواء شريف المقاطي، رئيس الاتحاد المصري التجديف، إن هذا الإنجاز يؤكد أن مشاركات التجديف الشاطئي المصري دائما ما تُكلل بالميداليات، وتمثل خطوة كبيرة على الطريق الصحيح نحو ترسيخ مكانة مصر في هذه الرياضة عالميا.

وقدم اللواء شريف القماطي، الشكر للبعثة المصرية في ليتوانيا على ما حققوه من نتائج مشرفة خلال منافسات البطولة، حيث قدم الجميع أقصى ما لديهم وظهروا بالشكل اللائق وسط منافسة شرسة بين الدول المنافسة، مؤكدا أن تلك الخطوة هي بداية الطريق الصحيح نحو تحقيق ما يتم تخطيطه فنيا داخل الاتحاد.

وقال رئيس الاتحاد المصري للتجديف إن المنتخب يضم العديد من العناصر الواعدة التي يتنبأ لها بالوصول إلى منصات التتويج وسط خطة طموحة يتم تنفيذها داخل الاتحاد بهدف تجهيز جميع العناصر فنيا وبدنيا المنافسات المقبلة.

واختتم اللواء شريف القماطي، رئيس الاتحاد المصري التجديف، تصريحاته موضحا أن القبطان محمد سلامة، نائب رئيس الاتحاد والمشرف على لجنة التجديف الشاطئي، يعمل جاهدا على الوصول باللاعبين إلى أقصى مستوى فني وسط دعم كامل من الجميع لتنفيذ الرؤية الخاصة بالتجديف الشاطئي.

وتضم بعثة الفراعنة في بطولة البلطيق الدولية للتجديف الشاطئي كلًا من اللواء محمد نور سالم، رئيس البعثة والمدير التنفيذي للاتحاد المصري للتجديف، والكابتن محمود عبد الحليم، مدرب منتخب مصر للتجديف.

وتضم قائمة لاعبي المنتخب زياد سلامة وأحمد العتيق، فيما تضم قائمة اللاعبات مريم همام روبا بكير.