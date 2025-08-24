بعد الشائعات.. شريف إكرامي يحسم الجدل حول مستقبله الكروي

نفى شريف إكرامي، حارس مرمى فريق بيراميدز، ما تردد في الساعات الماضية حول اعتزامه إعلان الاعتزال أو اتخاذ خطوات في هذا الاتجاه، مؤكدًا استمراره في مشواره كلاعب محترف.

وكتب إكرامي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "بكل احترام لكل الآراء، تركيزي حاليًا منصب على عملي داخل الملعب كلاعب محترف فقط."

وأضاف حارس بيراميدز: "أنا لاعب بيحترم تاريخه ومكان عمله، ومش بتحضر لأي مناصب خارجية. كل مرحلة في حياة لاعب الكرة ليها ظروفها، والقرار بيحدده كل لاعب حسب رؤيته، وعقليته، وتقييمه لنفسه."

وتابع إكرامي:"دلوقتي أنا مكمل في مشواري باحترام لتاريخي، والأهم إني بستمتع بالكورة وبالتقدير في المكان اللي أنا فيه، ولما ييجي الوقت المناسب لأي قرار هشاركه بكل شفافية."