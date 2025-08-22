قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عدد الأدوار المسموح بها في رخصة البناء بعد إلغاء الاشتراطات
تعديل مواعيد وملاعب بعض مباريات المرحلة الأولى .. تفاصيل
بعد استغاثة محامي شيرين.. الموسيقيين: لا علاقة لنا بالأمور الشخصية
طالبة إعلام تتهم موظفًا بالكلية بالتحرش في مدينة الإنتاج
يونيسف: إعلان المجاعة في غزة إقرار قانوني بعمق الكارثة الإنسانية
يونسيف: غزة تحولت إلى أسوأ مكان في العالم للأطفال بالعصر الحديث
صداقة أم زواج؟.. عودة شيرين لـ حسام حبيب
غزة تستغيث.. الأمم المتحدة تعلن المجاعة الأولى في تاريخ الشرق الأوسط.. والعالم أمام اختبار أخلاقي وسياسي حاسم
المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات: إعلان الأمم المتحدة تفشي المجاعة بغزة مؤشر خطير
تركيب عدادات الكهرباء لـ2856 وحدة بمشروع الـ607 عمارات إسكان اجتماعي
السفير حسام زكي: التحركات الإسرائيلية في غزة مرفوضة وتعيدنا إلى ما قبل 2005
ليس الزمالك أو بيراميدز .. ياسر ريان يكشف منافس الأهلي على الدوري

يمنى عبد الظاهر

أكد ياسر ريان نجم النادي الأهلي السابق، أن المصري البورسعيدي أقوى منافس لـ النادي الأهلي على لقب بطولة الدوري المصري هذا الموسم، ثم يأتي بعده الزاملك وبيراميدز.

ويتربع فريق المصري البورسعيد على عرش صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 7 نقاط، متساويًا في عدد النقاط مع الزمالك (الوصيف).

وقال ياسر ريان في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور: "على بيراميدز أن يركز على الموسم الحالي، وينسى ما حققه في الموسم الماضي لأن أداء بعض للاعبين متراجع، ومن وجهة نظري عصبية مدرب بيراميدز أصبحت تؤثر على اللاعبين".

وأضاف :"عمر الساعي لاعب جيد وسعيد بخروجه على سبيل الإعارة للحصول على فرصة أكبر للمشاركة، وأعتقد أنه لم يستغل فرصة تواجده في الأهلي".

واختتم حديثه قائلًا: “لاعبي الأهلي خافوا من تكرار سيناريو مباراة مودرن ضد فاركو، لذالك حقق الفربق نتيجة كبيرة وعلى إمام عاشور عدم الاستعجال في العودة وانتظار التعافي نهائياً من الإصابة ثم المشاركة كاملة”.

مركز قصر العيني للأبحاث السريرية

تسجيل قصر العيني للأبحاث السريرية KCCR بالمجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية

شهر رمضان

محطة إيمانية وروحانية.. موعد شهر رمضان المبارك 2026

حصاد وزارة العمل

العمل في إسبوع.. جولة في مصانع النصر للسيارات.. فرص عمل بالخارج والداخل.. وإحالة مفتشي عمل للنيابة

بالصور

أول سيارة خارقة تعمل بالذكاء الاصطناعي.. شاهد

تغيير بسيط في طريقة المشي يخفف ألم الركبة ويؤخر الجراحة لسنوات

يجب تجنبها.. أخطاء شائعة أثناء تخليل الزيتون التفاحي تجعله يفسد

التغذية الموجهة ضد التهاب المفاصل .. أطعمة تقلل الألم وتعزز صحة الغضاريف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

