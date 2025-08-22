ليس الزمالك أو بيراميدز .. ياسر ريان يكشف منافس الأهلي على الدوري

أكد ياسر ريان نجم النادي الأهلي السابق، أن المصري البورسعيدي أقوى منافس لـ النادي الأهلي على لقب بطولة الدوري المصري هذا الموسم، ثم يأتي بعده الزاملك وبيراميدز.

ويتربع فريق المصري البورسعيد على عرش صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 7 نقاط، متساويًا في عدد النقاط مع الزمالك (الوصيف).

وقال ياسر ريان في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور: "على بيراميدز أن يركز على الموسم الحالي، وينسى ما حققه في الموسم الماضي لأن أداء بعض للاعبين متراجع، ومن وجهة نظري عصبية مدرب بيراميدز أصبحت تؤثر على اللاعبين".

وأضاف :"عمر الساعي لاعب جيد وسعيد بخروجه على سبيل الإعارة للحصول على فرصة أكبر للمشاركة، وأعتقد أنه لم يستغل فرصة تواجده في الأهلي".

واختتم حديثه قائلًا: “لاعبي الأهلي خافوا من تكرار سيناريو مباراة مودرن ضد فاركو، لذالك حقق الفربق نتيجة كبيرة وعلى إمام عاشور عدم الاستعجال في العودة وانتظار التعافي نهائياً من الإصابة ثم المشاركة كاملة”.