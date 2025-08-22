قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

فيريرا يقدم محاضرة فنية للاعبي الزمالك لتلافي أخطاء مباراة مودرن سبورت

فيريرا
فيريرا
إسلام مقلد

ألقى البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية بالفيديو على اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الجمعة، على إستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأشاد المدير الفني بأداء اللاعبين خلال مباراة مودرن سبورت الأخيرة، ووجه لهم التهنئة على الفوز والحصول على الثلاث نقاط.

وطالب يانيك فيريرا من اللاعبين مواصلة مسيرة الانتصارات، وشدد على ضرورة التركيز في الفترة الحالية وبذل أقصى جهد لتحقيق الفوز في لقاء فاركو.

وشرح المدير الفني بعض الأمور الفنية في مباراة مودرن سبورت الأخيرة للاعبين، كما تحدث عن بعض الجوانب الخططية التي سيتم تنفيذها في التدريبات استعدادًا للمباراة المقبلة، ومنح اللاعبين بعض التعليمات الخاصة.

ويستضيف الزمالك نظيره فاركو في التاسعة مساء يوم الثلاثاء المقبل على إستاد السلام في إطار الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وفاز فريق الزمالك على نظيره مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الخميس، على إستاد هيئة قناة السويس في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك يانيك فيريرا فيريرا

