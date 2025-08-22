الزمالك يتلقى إخطارا من رابطة الأندية بنقل مباراته أمام فاركو إلى إستاد السلام

تلقى نادي الزمالك إخطارًا رسميًا من رابطة الأندية المصرية، يفيد بنقل مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام فاركو المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري لتقام على إستاد السلام، بدلًا من إقامتها على إستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

ويستضيف الزمالك نظيره فاركو في التاسعة مساء يوم الثلاثاء المقبل على إستاد السلام في إطار الجولة الرابعة لمسابقة "دوري نايل".

وكان البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قرر مواصلة التدريبات اليوم الجمعة، بصورة طبيعية استعداداً لمباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وفاز فريق الزمالك على نظيره مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الخميس، على إستاد هيئة قناة السويس في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.