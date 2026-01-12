نجل إبراهيموفيتش يقترب من الانتقال لأياكس الهولندي

أفاد تقرير صحفي، اليوم الاثنين عن اقتراب ماكسيميليان إبراهيموفيتش، نجل الأسطورة السويدية زلاتان إبراهيموفيتش، من الانتقال إلى أياكس الهولندي.

ووفقًا لفابريزيو رومانو، الصحفي الشهير بشبكة "سكاي" فإن ماكسيميليان إبراهيموفيتش نجل زلاتان ابراهيموفيتش أكمل فحصه الطبي مع نادي أياكس في أمستردام

وأشار إلى أنه من المقرر الإعلان عن الصفقة يوم الثلاثاء، بعد التوصل الأسبوع الماضي إلى اتفاق مع ميلان على سبيل الإعارة مع خيار الشراء.

يُذكر أن إبراهيموفيتش كان أحد أبرز اللاعبين في تاريخ كرة القدم، وسبق له اللعب في برشلونة وإي سي ميلان الإيطالي.