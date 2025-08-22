الزمالك يفوز على سمسا بوخارست الروماني في دورة CUPA Poli الودية

فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك على نظيره سسما بوخارست الروماني بنتيجة 25/22 في أولى مباريات دورة (CUPA Poli ) الرومانية الودية التي يشارك بها الزمالك.

وأنتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل الإيجابي 13-13 قبل أن يتمكن الكوماندوز من حسم المباراة في الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة يصعد الزمالك للنهائي في انتظار الفائز من مباراة فريق اي سي ام تيميشوارا الروماني وفريق ار كي ميتالوبلاستيكا الصربي

ويشارك في البطولة الودية، التي تضم معه فرق: “سسما بوخارست الروماني وإي سي إم تيميشوارا الروماني وآر كي ميتالوبلاستيكا الصربي”.

ويستعد يد الزمالك لخوض بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى 2 أكتوبر المقبلين.. حيث يخوض البطولة ضمن المجموعة الثالثة، التي تضم مع كوماندوز اليد كلًا من: برشلونة الإسباني وهانديبول توباتي البرازيلي.