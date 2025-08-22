لإعداده للقاء بيراميدز.. إمام عاشور يطلب المشاركة في مباراة غزل المحلة

قال الإعلامي جمال الغندور، إن إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، طلب المشاركة في مباراة الفريق ضد غزل المحلة في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري.

وتابع الغندور خلال برنامج ستاد المحور: "إمام عاشور عاد للتدريبات الإثنين الماضي ولكن اللاعب حسب مصادرنا غير جاهز بنسبة 100% ولكنه طلب الحصول على فرصة في مباراة غزل المحلة قبل مباراة الأهلي وبيراميدز في الجولة الخامسة”.

واختتم:”الجهاز الفني أكد لإمام عاشور إن مشاركته من عدمها يتوقف على موقفه البدني والفني والطبي وإنه في حالة كان غير جاهز بنسبة 100% لن يشارك في المباراة”.