كاف يكشف موعد مباراتي بيراميدز والجيش الرواندي بدوري أبطال إفريقيا

تلقى نادي بيراميدز إخطارا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن تحديد موعد مباراتي الفريق أمام الجيش الرواندي في الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بسبب ارتباط بيراميدز بالمشاركة في النسخة الجديدة من كأس الإنتركونتيننتال.

ويستضيف بيراميدز نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي في التاسعة مساء يوم ١٤ سبتمبر المقبل على استاد الدفاع الجوي في كأس الإنتركونتيننتال، وفي حالة فوزه سيتأهل لمواجهة الأهلي السعودي في جدة يوم ٢٣ من نفس الشهر.

وقرر الاتحاد الأفريقي تعديل موعد مباراتي الجيش الرواندي، حيث تقرر أن يحل بيراميدز ضيفا على الفريق الرواندي في العاصمة كيجالي بذهاب الدور التمهيدي من دوري الأبطال يوم ١ أكتوبر المقبل، فيما تقرر أن تكون مباراة الإياب بالقاهرة يوم ٥ أكتوبر.