قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بمشاركة مرموِش.. مانشستر سيتي يخسر بثنائية من توتنهام بالدوري الإنجليزي
حادث مأسوي بالإسكندرية.. غرق 6 فتيات وانقاذ 24 أخريات في شاطئ أبو تلات
النقل تكشف صورًا جديدة لأعمال تنفيذ الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع
مصدر بالزمالك يكشف حقيقة مصير سيف الجزيري مع يانيك فيريرا
الأونروا: أرقام الأمم المتحدة تعكس تدهورًا خطيرًا في مستويات الأمن الغذائي
وظائف خالية بالسعودية قدم الآن
تفاصيل المران الأساسي للأهلي استعداداً للمحلة بالدوري
ترقب في الأهلي بسبب اللائحة التنفيذية لقانون الرياضة وإجتماع عاجل الأربعاء .. تفاصيل
هنادي مهنا: داليدا لا تشبهني ولم أقدم شخصيتها .. خاص
سعر الذهب يرتفع مع تلميح باول بخفض الفائدة في سبتمبر
مصر تثمن تصريحات جوتيريش: المجاعة في قطاع غزة كارثة من صنع الإنسان وفشل للبشرية
مصر تطالب المجتمع الدولي بالتدخل بحزم ضد تمادي إسرائيل في غزة والضفة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كاف يكشف موعد مباراتي بيراميدز والجيش الرواندي بدوري أبطال إفريقيا

بيراميدز
بيراميدز
القسم الرياضي

تلقى نادي بيراميدز إخطارا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن تحديد موعد مباراتي الفريق أمام الجيش الرواندي في الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بسبب ارتباط بيراميدز بالمشاركة في النسخة الجديدة من كأس الإنتركونتيننتال.

ويستضيف بيراميدز نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي في التاسعة مساء يوم ١٤ سبتمبر المقبل على استاد الدفاع الجوي في كأس الإنتركونتيننتال، وفي حالة فوزه سيتأهل لمواجهة الأهلي السعودي في جدة يوم ٢٣ من نفس الشهر.

وقرر الاتحاد الأفريقي تعديل موعد مباراتي الجيش الرواندي، حيث تقرر أن يحل بيراميدز ضيفا على الفريق الرواندي في العاصمة كيجالي بذهاب الدور التمهيدي من دوري الأبطال يوم ١ أكتوبر المقبل، فيما تقرر أن تكون مباراة الإياب بالقاهرة يوم ٥ أكتوبر.

بيراميدز الاتحاد الأفريقي كاف دوري أبطال أفريقيا الجيش الرواندي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة محمد سيحا بعد حادث سير

حارس مرمى الأهلي يتعرض لحادث سير.. ويعلق: الحمد لله

وزير الصحة

غرق 6 طلاب وإصابة 24 في الإسكندرية

أحمد شوبير

الكيمى كو.. شوبير يرد على هتافات جمهور الزمالك ضد نجله

حالة الطقس

شديد الحرارة رطب نهارا.. موعد انتهاء الموجة الحارة وانخفاض 6 درجات مئوية

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025

موعد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل الآن

محمد النني

زوجة النني الأولى تثير الجدل بتعليق غامض .. ماذا يحدث؟

موعد صرف المرتبات

بالزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر أغسطس 2025

غرق - ارشيفية

القصة الكاملة لغرق 6 طلاب وإصابة 14 آخرين بشاطئ «أبو تلات» بالإسكندرية

ترشيحاتنا

د. أسامة الأزهري

وزير الأوقاف: غفير مزلقان بني سويف نموذج مشرف للوعي والشهامة

وزارة الأوقاف

الأوقاف: "سماحة الإسلام" موضوع خطبة الجمعة المقبلة

دار الإفتاء

الإفتاء: لا حرج شرعي في الاحتفال بالمولد النبوي والاعتراض عليه غير جائز

بالصور

جيب شيروكي تطلق سيارة هجينة فاخرة بسعر مناسب

جيب شيروكي
جيب شيروكي
جيب شيروكي

إزالة عقار آيل للسقوط بمدينة بلبيس

ازالة
ازالة
ازالة

سيارة هيونداي السيدان القادمة تثير جدلاً واسعًا قبل إطلاقها

هينونداي
هينونداي
هينونداي

جمبسوت لافت.. مي عمر تبهر متابعيها في أحدث ظهور

مي عمر
مي عمر
مي عمر

فيديو

محمد رمضان في لبنان

محمد رمضان: قررت أكمل في طريقي لآخره.. ونيتي مش الاستفزاز

عودة شيرين وحسام حبيب

محاميها يستغيث وطليقها ينفي.. عودة شيرين وحسام حبيب| تفاصيل تُكشف لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد