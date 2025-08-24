شيكابالا: حسام عبد المجيد إذا لم تكن لديه رغبة في التجديد على الزمالك بيعه

تحدث اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا عن حسام عبد المجيد نجم الزمالك وتجديده مع الفريق.

وقال شيكابالا في تصريحاته لـ الكورة مع فايق: "حسام عبد المجيد إذا لم تكن لديه رغبة في التجديد يجب على الزمالك بيعه وعدم الانتظار وتكرار خطأ زيزو".

وكان قد كشف الإعلامي سيف زاهر، مصير حسام عبد المجيد مع الزمالك، بعد انتهاء عقده.

وقال سيف زاهر عبر برنامجه التلفزيوني: "حسام عبد المجيد على رادار نادي الزمالك، ولكن طلبات اللاعب بتزيد ووصل لـ40 مليون جنيه في السنة".

وتابع: “الزمالك لازم يخلص مع حسام عبد المجيد لأن الوقت بيجري والأمور صعبة”.