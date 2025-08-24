قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

قبل انطلاق الجولة الرابعة.. جدول ترتيب الدوري الممتاز

ياسمين تيسير

انتهت الخميس الماضي، مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز، بمواجهة الزمالك ومودرن سبورت.

وتصدر النادي المصري ، جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 7 نقاط بعد فوزين وتعادل ولم يذق طعم الخسارة.

وجاء الزمالك بنفس الرصيد 7 نقاط في المركز الثاني، وتلاهم فريق زد في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، بعد الفوز في مباراة وتعادل في مباراتين.

وتنطلق اليوم الأحد 24-8-2025 اليوم مباريات الجولة الرابعة بمواجهة الاتحاد السكندري والبنك الاهلي 

جدول ترتيب الدوري الممتاز عقب نهاية الجولة الثالثة

1- المصري - 7 نقاط

2- الزمالك - 7 نقاط

3- زد - 5 نقاط

4- بيراميدز - 5 نقاط

5- بتروجيت - 5 نقاط

6- الأهلي - 4 نقاط

7- الجونة - 4 نقاط

8- حرس الحدود - 4 نقاط

9- مودرن سبورت - 4 نقاط

10- سيراميكا كليوباترا - 4 نقاط

11- إنبي - 4 نقاط

12- طلائع الجيش - 4 نقاط

13- سموحة - 3 نقاط

14- غزل المحلة - 3 نقاط

15- الاتحاد السكندري - 3 نقاط

16- كهرباء الإسماعيلية - نقطتان

17- البنك الأهلي - نقطتان

18- المقاولون العرب - نقطتان

19- وادي دجلة - نقطة واحدة

20- الإسماعيلي - نقطة واحدة

21- فاركو - نقطة واحدة

