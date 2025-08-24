قبل انطلاق الجولة الرابعة.. جدول ترتيب الدوري الممتاز

انتهت الخميس الماضي، مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز، بمواجهة الزمالك ومودرن سبورت.
وتصدر النادي المصري ، جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 7 نقاط بعد فوزين وتعادل ولم يذق طعم الخسارة.
وجاء الزمالك بنفس الرصيد 7 نقاط في المركز الثاني، وتلاهم فريق زد في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، بعد الفوز في مباراة وتعادل في مباراتين.
وتنطلق اليوم الأحد 24-8-2025 اليوم مباريات الجولة الرابعة بمواجهة الاتحاد السكندري والبنك الاهلي
جدول ترتيب الدوري الممتاز عقب نهاية الجولة الثالثة
1- المصري - 7 نقاط
2- الزمالك - 7 نقاط
3- زد - 5 نقاط
4- بيراميدز - 5 نقاط
5- بتروجيت - 5 نقاط
6- الأهلي - 4 نقاط
7- الجونة - 4 نقاط
8- حرس الحدود - 4 نقاط
9- مودرن سبورت - 4 نقاط
10- سيراميكا كليوباترا - 4 نقاط
11- إنبي - 4 نقاط
12- طلائع الجيش - 4 نقاط
13- سموحة - 3 نقاط
14- غزل المحلة - 3 نقاط
15- الاتحاد السكندري - 3 نقاط
16- كهرباء الإسماعيلية - نقطتان
17- البنك الأهلي - نقطتان
18- المقاولون العرب - نقطتان
19- وادي دجلة - نقطة واحدة
20- الإسماعيلي - نقطة واحدة
21- فاركو - نقطة واحدة