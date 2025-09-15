قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل الإفراط في شرب الماء يضر بالكلى؟ لن تتوقع
تحذير من داخل تل أبيب.. اتفاقيات إبراهيم على وشك الانهيار بسبب الإمارات
عمرو أديب: الأهلي في برج نحسه.. ويكافح لينجو من الهبوط
صيغ دعاء الاستفتاح الوارد عن النبي.. ردده في صلاة الفجر
شوبير: قرارات هامة في الاهلي بعد التعادل مع إنبي
مراجعة جديدة لصندوق النقد في مصر.. هل طلب زيادة سعر الوقود وبيع الأصول؟
حمزة نمرة يكشف كواليس شيل الشيلة.. أغنية ولدت من حكاية واقعية
سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الإثنين 15 سبتمبر 2025
حكم إطالة الركوع للحاق المتأخرين بصلاة الجماعة.. دار الإفتاء تجيب
حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة خلال الساعات المقبلة
3 ظواهر جوية .. الأرصاد تحذر من طقس الغد
رياضة

شوبير يطالب حكم لقاء إنبي والأهلي إعادة مشاهدة المباراة

يمنى عبد الظاهر

قال الإعلامي أحمد شوبير، إنه يتمنى من محمد الغازي حكم الساحة لمباراة الأهلي وإنبي، أن يعيد مشاهدة المباراة، لاسيما اللقطات التي أثارت الجدل.

وتعثر فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي، أمام نظيره إنبي، خلال لقاءات الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز. انتهت المباراة التي لعبت على استاد عثمان أحمد عثمان، بالتعادل بهدف لكل فريق.

وعلق عماد النحاس، المدير الفني لفريق الأهلي على أداء حكم المباراة، حيث قال في تصريحات صحفية: "فيه ركلة جزاء للأهلي لم تحتسب وزي ما اتحسبت علينا ضربة جزاء فيه لعبة مشابهة لكرة تريزيجيه اللي اتشد فيها بوضوح وكان ممكن تتحسب، اللي حسب الأولى المفروض يحسب التانية لازم يكون فيه عدالة".

فيما قال شوبير: “عندي طلب لحكم المباراة وللجنة الحكام إنهم يعيدوا مشاهدة المباراة، خصوصا اللقطات اللي فيها جدل”، مضيفا: “يعني في كورة محمد الشناوي الحكم مجهز نفسه إنه يطرد حارس الأهلي، ولكن في كورة تانية في الوقت القاتل وقدام عينيه ماحسبش حاجة للأهلي”.

وأشار: “أنا من أكتر الناس اللي بتدعم الحكام، ولكن ده تعليقي على اللي حصل النهاردة”.

شيري عادل
كنزي مدبولي
