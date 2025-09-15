شوبير يطالب حكم لقاء إنبي والأهلي إعادة مشاهدة المباراة

قال الإعلامي أحمد شوبير، إنه يتمنى من محمد الغازي حكم الساحة لمباراة الأهلي وإنبي، أن يعيد مشاهدة المباراة، لاسيما اللقطات التي أثارت الجدل.

وتعثر فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي، أمام نظيره إنبي، خلال لقاءات الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز. انتهت المباراة التي لعبت على استاد عثمان أحمد عثمان، بالتعادل بهدف لكل فريق.

وعلق عماد النحاس، المدير الفني لفريق الأهلي على أداء حكم المباراة، حيث قال في تصريحات صحفية: "فيه ركلة جزاء للأهلي لم تحتسب وزي ما اتحسبت علينا ضربة جزاء فيه لعبة مشابهة لكرة تريزيجيه اللي اتشد فيها بوضوح وكان ممكن تتحسب، اللي حسب الأولى المفروض يحسب التانية لازم يكون فيه عدالة".

فيما قال شوبير: “عندي طلب لحكم المباراة وللجنة الحكام إنهم يعيدوا مشاهدة المباراة، خصوصا اللقطات اللي فيها جدل”، مضيفا: “يعني في كورة محمد الشناوي الحكم مجهز نفسه إنه يطرد حارس الأهلي، ولكن في كورة تانية في الوقت القاتل وقدام عينيه ماحسبش حاجة للأهلي”.

وأشار: “أنا من أكتر الناس اللي بتدعم الحكام، ولكن ده تعليقي على اللي حصل النهاردة”.