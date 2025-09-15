قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل الإفراط في شرب الماء يضر بالكلى؟ لن تتوقع
تحذير من داخل تل أبيب.. اتفاقيات إبراهيم على وشك الانهيار بسبب الإمارات
عمرو أديب: الأهلي في برج نحسه.. ويكافح لينجو من الهبوط
صيغ دعاء الاستفتاح الوارد عن النبي.. ردده في صلاة الفجر
شوبير: قرارات هامة في الاهلي بعد التعادل مع إنبي
مراجعة جديدة لصندوق النقد في مصر.. هل طلب زيادة سعر الوقود وبيع الأصول؟
حمزة نمرة يكشف كواليس شيل الشيلة.. أغنية ولدت من حكاية واقعية
سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الإثنين 15 سبتمبر 2025
حكم إطالة الركوع للحاق المتأخرين بصلاة الجماعة.. دار الإفتاء تجيب
حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة خلال الساعات المقبلة
3 ظواهر جوية .. الأرصاد تحذر من طقس الغد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

يريدون الحصول على الملايين.. احمد بلال يهاجم لاعبي الاهلي

الاهلي
الاهلي
يمنى عبد الظاهر

أكـد أحمد بلال نجم الكرة المصرية السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قدم مستوى كارثي في لقاء انبي، وهو من خرج فائزًا بنقطة التعادل، مشيرًا إلى أن عماد النحاس فعل كل ما بوسعه لتحقيق الانتصار، لكن حمزة الجمل يستحق الثناء بعدما قدم مستوى مميز خلال اللقاء، وكان قادرًا على تحقيق الفوز.

وقال بلال، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية “النهار”: "الأهلي عنده مشكلة كبيرة جدًا، والجمهور غاضب للغاية، واللاعبين يريدون الحصول على الملايين فقط، ووجهة نظري أن كل اللاعبين في الفريق لا يستحقون أكثر من مليوني جنيه في الموسم، الفريق في خمس مواجهات لديه 6 نقاط فقط من 15 نقطة، يعني 40% من إجمالي النقاط، والأجواء أصبحت ساخنة داخل النادي وستكون هناك عقوبات كبيرة.".

وأضاف: "بعد الأداء السيئ للاعبي الأهلي، هناك اتجاه لمضاعفة العقوبات وتصل لـ30% من الراتب الشهري"

وأكمل: "ديانج لا يستطيع اللعب في مركز 8، ولكن باقي التشكيل جيد، وهناك علامة استفهام حول زيزو بعد شكواه من آلام عضلية قبل انطلاق المباراة، وتوجه إليه الطبيب لسؤاله، واللاعب في هذه الحالات هو الفيصل، لو أكد على سلامته فسيلعب بشكل طبيعي، زيزو أصر على اللعب وطوال الـ27 دقيقة لم يظهر بشكل جيد، ولم يلعب أي كرة ثابتة، لم يكن موجودًا من الأساس في الملعب".

وزاد: "إلى حد ما كان محمد هاني يقدم أداء معقول، ومحمد الشناوي كان مُرتبك، لكن في المجمل الأهلي لم يكن يستحق الانتصار، اللاعبين مشغولين بالعقود والحصول على أكبر عائد مالي، وهذه أصبحت هي عقلية اللاعبين في الوقت الحالي، وهو تفكير عقيم لا يجلب البطولات، فهل هذا هو تفكير لاعبين بكل الملايين الموجودة على أرض الملعب".

وواصل: “لو كنت صاحب قرار، سأقوم بخصم 50% من عقود اللاعبين، والأهلي في الموسم الماضي بأقل من هؤلاء اللاعبين استطاع الفوز بالدوري والعودة من فارق الـ9 نقاط لصدارة المسابقة”.

أحمد بلال الأهلي انبي عماد النحاس ديانج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه| سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد القفزات المتتالية

400 جنيه زيادة| سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد القفزات المتتالية

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر؟.. 4 حالات حددها القانون

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر الأصلي؟.. 4 حالات حددها القانون

إجازة للعاملين في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

30 يومًا إجازة للعاملين بالقطاع الخاص في هذه الحالة

اللواء أسامة سعد

تعيين اللواء علاء قاسم أمينا عاما لمجلس الوزراء بدلا من اللواء أسامة سعد

أسد الحملاوي

الاتفاق تم .. أحمد حسن يفجر مفاجأة عن عقد أسد الحملاوي مع الأهلي

التضامن

وزارة التضامن تنفذ قرار غلق دار زهرة مصر وتحيل المخالفات إلى النيابة

صورة من الحدث

رغم منحه الضوء الأخضر لإسرائيل.. قطر تشكر ترامب

الذهب

ارتفاع أسعار الذهب.. عيار 21 يسجل قفزة جديدة اليوم

ترشيحاتنا

محمد جبران، وزير العمل

تطبيق قانون العمل الجديد.. وزير العمل: لن يكون هناك فصل تعسفي.. وهذه رسالتي لأصحاب الأعمال

د الدكتور أحمد زايد، أستاذ النظم الإجتماعية ومدير مكتبة الإسكندرية

مدير مكتبة الإسكندرية: النظم السياسية تنهار قبل المجتمعات

الأهلي

خالد جاد الله: الأهلي لم يقدم الأداء المتوقع في مباراة إنبي

بالصور

مسك بين الشكوك و"ليلى" الغامضة.. تفاصيل الحلقة الثانية من "ديجافو"

شيري عادل
شيري عادل
شيري عادل

طبيبة تفجر مفاجأة عن فيلر الأنف بعد أزمة كنزي مدبولي

كنزي مدبولي
كنزي مدبولي
كنزي مدبولي

فيديو

عصابة الملايين

11 مليون جنيه في يد عصابة.. والتحقيقات تكشف سقوط 2.5 مليون أثناء الهروب

حقيقة وفاة أحمد الدجوي

الداخلية تحسم الجدل .. مفاجأة تقرير وفاة أحمد الدجوي

الصغير

الداخلية تكشف حقيقة إعطاء صغير حقنة لاختطافه بالدقهلية

المتهم

ضبط المتهم بممارسة البلطجة وفرض السيطرة في المطرية| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

المزيد