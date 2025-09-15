اعرفوا قيمة التيشرت.. سيد عبد الحفيظ يفتح النار على لاعبي الأهلي بعد التعادل مع إنبي

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، أن الفريق يواجه أزمة واضحة بعد التعادل مع إنبي بهدف لمثله في الدوري الممتاز، مشيرًا إلى أن الاعتراف بوجود المشكلة هو أول طريق الحل.

وقال عبد الحفيظ في تصريحاته عقب اللقاء: "الأهلي عنده مشكلة، والمختصين هم اللي يقولوا تفاصيلها.. مش عيب إن يكون عندك مشكلة وتقول فيه مشكلة، لكن إنك تكبرها وتضاعفها هو ده العيب."

وأضاف: "اللاعبون لازم يعرفوا يعني إيه الأهلي، ويعني إيه تيشيرت الأهلي، ويعني إيه جمهور الأهلي.. قبل ما نحلل أداء اللاعبين أو نتكلم في طرق اللعب. أهم حاجة إن اللاعب يعرف يعني إيه روح الأهلي ونخوته".

وشدد عبد الحفيظ على أن هوية الأهلي وروحه القتالية هي الركيزة الأساسية قبل أي تحليل فني، مؤكدًا أن الانتماء الحقيقي لقميص الفريق هو ما يصنع الفارق داخل المستطيل الأخضر.