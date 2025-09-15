قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل الإفراط في شرب الماء يضر بالكلى؟ لن تتوقع
تحذير من داخل تل أبيب.. اتفاقيات إبراهيم على وشك الانهيار بسبب الإمارات
عمرو أديب: الأهلي في برج نحسه.. ويكافح لينجو من الهبوط
صيغ دعاء الاستفتاح الوارد عن النبي.. ردده في صلاة الفجر
شوبير: قرارات هامة في الاهلي بعد التعادل مع إنبي
مراجعة جديدة لصندوق النقد في مصر.. هل طلب زيادة سعر الوقود وبيع الأصول؟
حمزة نمرة يكشف كواليس شيل الشيلة.. أغنية ولدت من حكاية واقعية
سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الإثنين 15 سبتمبر 2025
حكم إطالة الركوع للحاق المتأخرين بصلاة الجماعة.. دار الإفتاء تجيب
حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة خلال الساعات المقبلة
3 ظواهر جوية .. الأرصاد تحذر من طقس الغد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اعرفوا قيمة التيشرت.. سيد عبد الحفيظ يفتح النار على لاعبي الأهلي بعد التعادل مع إنبي

سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ
محمد سمير

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، أن الفريق يواجه أزمة واضحة بعد التعادل مع إنبي بهدف لمثله في الدوري الممتاز، مشيرًا إلى أن الاعتراف بوجود المشكلة هو أول طريق الحل.

وقال عبد الحفيظ في تصريحاته عقب اللقاء: "الأهلي عنده مشكلة، والمختصين هم اللي يقولوا تفاصيلها.. مش عيب إن يكون عندك مشكلة وتقول فيه مشكلة، لكن إنك تكبرها وتضاعفها هو ده العيب."

وأضاف: "اللاعبون لازم يعرفوا يعني إيه الأهلي، ويعني إيه تيشيرت الأهلي، ويعني إيه جمهور الأهلي.. قبل ما نحلل أداء اللاعبين أو نتكلم في طرق اللعب. أهم حاجة إن اللاعب يعرف يعني إيه روح الأهلي ونخوته".

وشدد عبد الحفيظ على أن هوية الأهلي وروحه القتالية هي الركيزة الأساسية قبل أي تحليل فني، مؤكدًا أن الانتماء الحقيقي لقميص الفريق هو ما يصنع الفارق داخل المستطيل الأخضر. 

الأهلي سيد عبد الحفيظ إنبي التعادل مع إنبي الدوري الممتاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه| سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد القفزات المتتالية

400 جنيه زيادة| سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد القفزات المتتالية

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر؟.. 4 حالات حددها القانون

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر الأصلي؟.. 4 حالات حددها القانون

إجازة للعاملين في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

30 يومًا إجازة للعاملين بالقطاع الخاص في هذه الحالة

اللواء أسامة سعد

تعيين اللواء علاء قاسم أمينا عاما لمجلس الوزراء بدلا من اللواء أسامة سعد

أسد الحملاوي

الاتفاق تم .. أحمد حسن يفجر مفاجأة عن عقد أسد الحملاوي مع الأهلي

التضامن

وزارة التضامن تنفذ قرار غلق دار زهرة مصر وتحيل المخالفات إلى النيابة

صورة من الحدث

رغم منحه الضوء الأخضر لإسرائيل.. قطر تشكر ترامب

الذهب

ارتفاع أسعار الذهب.. عيار 21 يسجل قفزة جديدة اليوم

ترشيحاتنا

د الدكتور أحمد زايد، أستاذ النظم الإجتماعية ومدير مكتبة الإسكندرية

مدير مكتبة الإسكندرية: النظم السياسية تنهار قبل المجتمعات

الأهلي

خالد جاد الله: الأهلي لم يقدم الأداء المتوقع في مباراة إنبي

الأهلي

محمد إسماعيل: راضون عن التعادل مع الأهلي رغم الجدل التحكيمي

بالصور

مسك بين الشكوك و"ليلى" الغامضة.. تفاصيل الحلقة الثانية من "ديجافو"

شيري عادل
شيري عادل
شيري عادل

طبيبة تفجر مفاجأة عن فيلر الأنف بعد أزمة كنزي مدبولي

كنزي مدبولي
كنزي مدبولي
كنزي مدبولي

فيديو

عصابة الملايين

11 مليون جنيه في يد عصابة.. والتحقيقات تكشف سقوط 2.5 مليون أثناء الهروب

حقيقة وفاة أحمد الدجوي

الداخلية تحسم الجدل .. مفاجأة تقرير وفاة أحمد الدجوي

الصغير

الداخلية تكشف حقيقة إعطاء صغير حقنة لاختطافه بالدقهلية

المتهم

ضبط المتهم بممارسة البلطجة وفرض السيطرة في المطرية| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

المزيد