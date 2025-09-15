قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل الإفراط في شرب الماء يضر بالكلى؟ لن تتوقع
تحذير من داخل تل أبيب.. اتفاقيات إبراهيم على وشك الانهيار بسبب الإمارات
عمرو أديب: الأهلي في برج نحسه.. ويكافح لينجو من الهبوط
صيغ دعاء الاستفتاح الوارد عن النبي.. ردده في صلاة الفجر
شوبير: قرارات هامة في الاهلي بعد التعادل مع إنبي
مراجعة جديدة لصندوق النقد في مصر.. هل طلب زيادة سعر الوقود وبيع الأصول؟
حمزة نمرة يكشف كواليس شيل الشيلة.. أغنية ولدت من حكاية واقعية
سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الإثنين 15 سبتمبر 2025
حكم إطالة الركوع للحاق المتأخرين بصلاة الجماعة.. دار الإفتاء تجيب
حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة خلال الساعات المقبلة
3 ظواهر جوية .. الأرصاد تحذر من طقس الغد
رياضة

معتصم سالم: تتويج بيراميدز بالإنتركونتيننتال يمنحنا دفعة قوية قبل استئناف الدوري

محمد سمير

أعرب معتصم سالم، مدرب فريق بيراميدز، عن سعادته الكبيرة بتتويج فريقه ببطولة الإنتركونتيننتال على حساب أوكلاند سيتي بثلاثية دون رد، مؤكداً أن الفريق بدأ يستعيد عافيته في الدوري بالفوز على الأهلي قبل فترة التوقف الدولي.


وقال سالم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي ماركو مراد في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»:" أوكلاند سيتي كان خصماً مجهولاً نوعاً ما، ما يثير القلق، لكن سعادتنا كبيرة بتمثيل مصر في هذه البطولة، خاصة بعد أسبوع كامل من الاستعداد في أبو ظبي، ولم نكن نعرف قوام الفريق، ولعبوا بلاعبين صغار السن."


وأضاف: "أوكلاند سيتي اعتمد على الحذر الدفاعي، وكان بالإمكان تسجيل المزيد من الأهداف، لكنهم لم يغيروا أسلوب لعبهم مع تقدمنا في النتيجة."


وتابع: "البداية كانت تدريجية، وهو أمر طبيعي، فجميع الفرق تبدأ بشكل متواضع، لكن الأداء يتحسن مباراة بعد أخرى. وعدم تعوّد الجمهور على هذه الهزة للثلاثي الكبير أثار بعض الاستغراب."


وأردف: "حققنا فوزاً قبل فترة التوقف على حساب الأهلي، وهذا منح الفريق دفعة كبيرة للغاية، كما أجرينا عمليات الاستشفاء بشكل جيد بعد العودة من التوقف الدولي. سنبدأ الاستعداد لمباريات الدوري اعتباراً من الغد."
 

