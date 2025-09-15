معتصم سالم: تتويج بيراميدز بالإنتركونتيننتال يمنحنا دفعة قوية قبل استئناف الدوري

أعرب معتصم سالم، مدرب فريق بيراميدز، عن سعادته الكبيرة بتتويج فريقه ببطولة الإنتركونتيننتال على حساب أوكلاند سيتي بثلاثية دون رد، مؤكداً أن الفريق بدأ يستعيد عافيته في الدوري بالفوز على الأهلي قبل فترة التوقف الدولي.



وقال سالم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي ماركو مراد في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»:" أوكلاند سيتي كان خصماً مجهولاً نوعاً ما، ما يثير القلق، لكن سعادتنا كبيرة بتمثيل مصر في هذه البطولة، خاصة بعد أسبوع كامل من الاستعداد في أبو ظبي، ولم نكن نعرف قوام الفريق، ولعبوا بلاعبين صغار السن."



وأضاف: "أوكلاند سيتي اعتمد على الحذر الدفاعي، وكان بالإمكان تسجيل المزيد من الأهداف، لكنهم لم يغيروا أسلوب لعبهم مع تقدمنا في النتيجة."



وتابع: "البداية كانت تدريجية، وهو أمر طبيعي، فجميع الفرق تبدأ بشكل متواضع، لكن الأداء يتحسن مباراة بعد أخرى. وعدم تعوّد الجمهور على هذه الهزة للثلاثي الكبير أثار بعض الاستغراب."



وأردف: "حققنا فوزاً قبل فترة التوقف على حساب الأهلي، وهذا منح الفريق دفعة كبيرة للغاية، كما أجرينا عمليات الاستشفاء بشكل جيد بعد العودة من التوقف الدولي. سنبدأ الاستعداد لمباريات الدوري اعتباراً من الغد."

