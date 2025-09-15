قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل الإفراط في شرب الماء يضر بالكلى؟ لن تتوقع
تحذير من داخل تل أبيب.. اتفاقيات إبراهيم على وشك الانهيار بسبب الإمارات
عمرو أديب: الأهلي في برج نحسه.. ويكافح لينجو من الهبوط
صيغ دعاء الاستفتاح الوارد عن النبي.. ردده في صلاة الفجر
شوبير: قرارات هامة في الاهلي بعد التعادل مع إنبي
مراجعة جديدة لصندوق النقد في مصر.. هل طلب زيادة سعر الوقود وبيع الأصول؟
حمزة نمرة يكشف كواليس شيل الشيلة.. أغنية ولدت من حكاية واقعية
سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الإثنين 15 سبتمبر 2025
حكم إطالة الركوع للحاق المتأخرين بصلاة الجماعة.. دار الإفتاء تجيب
حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة خلال الساعات المقبلة
3 ظواهر جوية .. الأرصاد تحذر من طقس الغد
رياضة

أول تعليق من مدرب بيراميدز بعد الفوز علي أوكلاند سيتي

مدرب بيراميدز
مدرب بيراميدز
يمنى عبد الظاهر

تحدث الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش مدرب بيراميدز مساء اليوم الأحد، عقب فوز فريقه على منافسه أوكلاند سيتي النيوزيلاندي بثلاثية نظيفة، في إطار منافسات مسابقة كأس إنتركونتيننتال 2025 "كأس القارات للأندية".

قال مدرب بيراميدز عقب انتهاء المباراة: "كان لابد من الانتصار والتأهل إلى المرحلة المقبلة، وحققنا المطلوب بالتأكيد".

وأضاف: “فريق أوكلاند سيتي جاء مصر من أجل أن يدافع، توقعت أن يلعب مباراة مفتوحة، لكن احترمهم للغاية، وسعيد بالانتصار”.

وتابع: "تحسنا أكثر في الشوط الثاني عن طريق الضغط على الخصم، وسجلنا هدفين".

بينما اختتم: “الأهلي السعودي خصم صعب للغاية، ويمتلك لاعبين أوروبيين، لكن سنستعد من أجل تلك المباراة الصعبة، وجاهزون بالتأكيد لخوض مباراة ممتعة”.

وانتصر فريق بيراميدز، على نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلاندي بثلاثية نظيفة، في إطار منافسات بطولة الإنتركونتيننتال 2025.

واحتضن ملعب "الدفاع الجوي أو 30 يونيو»، مباراة بيراميدز ضد أوكلاند سيتي اليوم الأحد، ضمن منافسات المرحلة الأولى، من مباريات كأس القارات للأندية 2025.

وافتتح المغربي وليد الكرتي أهداف بيراميدز في الدقيقة الرابعة عشر، وأضاف البديل مروان حمدي الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ 74.

بينما اختتم البديل مصطفى زيكو أهداف بيراميدز في الدقيقة الـ 85، من عمر اللقاء.

وبهذا الانتصار ضرب نادي بيراميدز موعدًا مع الأهلي السعودي في إطار منافسات كأس القارات الثلاثة (أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ)، في كأس الإنتركونتيننتال 2025.

فيما يقابل الفائز من مباراة بيراميدز وأهلي جدة المنتصر من لقاء بطل الأمريكتين في كأس التحدي ضمن منافسات كأس القارات للأندية 2025

موعد مباراة بيراميدز والأهلي السعودي في كأس إنتركونتينتتال 2025

من المرتقب أن ينطلق موعد مباراة بيراميدز والأهلي السعودي في كأس إنتركونتينتتال 2025 يوم 23 من شهر سبتمبر الجاري.

