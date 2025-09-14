الشوط الأول .. بيراميدز يتقدم بهدف على أوكلاند سيتي فى كأس انتركونتيننتال



تقدم فريق بيراميدز بهدف نظيف على أوكلاند سيتى فى الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما باستاد الدفاع الجوى بكأس انتركونتيننتال.

أحرز هدف التقدم المغربى وليد الكرتى في الدقيقة 14 من عمر المباراة بعد تمريرة من البرازيلي إيفرتون دى سيلفا.

بدأ بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - إيفرتون داسيلفا - بلاتي توريه - وليد الكرتي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - علي جبر - كريم حافظ - أحمد توفيق - محمود دونجا - عبد الرحمن مجدي - مصطفى زيكو - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - رمضان صبحي - يوسف أوباما - مروان حمدي