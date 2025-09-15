بلال لـ لاعبي الأهلي: بالذمة أنتم مش مكسوفين من نفسكم؟

أكد أحمد بلال نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج بلس 90 على قناة النهار، أن تريزيجيه الذي قام بالإشارة للجمهور بـ"الصمت"، هذا أمر لا يليق مطلقًا، ورغم أنه لا يقدم مستوى جيد وتم الصبر عليه، ولكن ما قام به من إشارات لا تليق مطلقًا، مشيرا إلى أن جمهور الأهلي تصدى لكل الحملات ضد زيزو، ولكنه لم يقدم الأداء المنتظر، والجمهور ينتظر أداء أفضل من زيزو وبنشرقي وتريزيجيه وغيرهم.

وأضاف: لو قرار الخطيب بعدم الترشح في انتخابات النادي، سيكون أمر كارثي، لا يصح أن يصل الأهلي لهذه المرحلة وأن يجمع 6 نقاط فقط من 15 نقطة.

وقال بلال: هناك علامة استفهام حول مشاركة ديانج في مركز 8، وزيزو خسر الأهلي تغيير مبكر بعدما أصر على المشاركة في المباراة وهو يعاني من الإصابة، فهؤلاء اللاعبين كل يوم محسوب بمبالغ مالية كبيرة، ونتحدث عن اجمالي المباريات، فإن هؤلاء اللاعبين لا يستحقون الحصول على الأرقام المالية الكبيرة.

وتابع، أن الأزمة كانت في ريبيرو والذي تمت إقالته وتم الاستعانة بعماد النحاس الذي نجح في حصد الدوري الماضي، ولا أعلم مشكلة اللاعبين حتى الآن، وهناك حالة غليان جماهيري عبر السوشيال ميديا، وهتافت ضد اللاعبين، والجميع تذكر فريق الاحلام الذي كونه الزمالك عام 96، وخرج خالٍ الوفاض بدون أي بطولة.

ووجه بلال رسالة للاعبي الأهلي: "بالذمة أنتم مش مكسوفين من نفسكم.. انتم عندكم دم؟!"، ما شاهدته يؤكد أن هؤلاء اللاعبين لا يستحقون اللعب في الأهلي، أين المهارات الفردية والكواليتي وامكانياتكم داخل الملعب؟!، الاجابة : (زيرو).. كنا نلتمس الاعذار لهؤلاء اللاعبين، بسب عدم التأقلم.. وقمنا بالتماس العديد من الاعذار ولكن هناك حالة غضب جماهيري عارم بعد الاداء الكارثي.. احذروا غضب جمهور الاهلي.

وواصل: احذروا غضب جمهور الأهلي، لما كان الجمهور يحضر في المباريات الكبيرة كنا نخشى منهم، سبق وتعادلنا مع الرجاء المغربي في أحد المباريات وظللنا اكثر من 3 ساعات في دائرة وسط الملعب، وكانت هتافاتهم كبيرة ضدنا، جمهور الأهلي يقدر اللاعبين التي تبذل قصارى جهدها.

وانتقد بلال، إشارة تريزيجيه لجمهور الأهلي بالصمت، بعدما سجل هدفًا في شباك إنبي، مبديًا استيائه من اللاعب، موضحًا أن كل اللاعبين لم يقدموا المستوى المأمول، والأندية أصبحت تنتظر مواجهة الأهلي من أجل خطف نقطة، وإنبي كاد أن يحقق الانتصار، ودفاع الأهلي "شوارع" ولا يوجد تنظيم دفاعي، وكان هناك كوارث في الخط الخلفي.

وأشار إلى أن نادي إنبي كان قادرًا على الفوز، وهناك هدف ملغي احتسب تسلل بجزء بسيط للغاية، وخط الدفاع سيئ للغاية والفريق غير قادر على الاستحواذ.. والفريق يعاني من مركز الظهير الأيسر، ولا يجوز مقارنة لاعبين أمثال معلول وجيلبرتو بالعناصر الموجودة حاليًا، والنادي لم يبخل على أي لاعب وفي النهاية الأداء كان سيئ ومتواضع لأقصى درجة.