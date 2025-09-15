إنبي: راضون عن التعادل مع الأهلي رغم الجدل التحكيمي

أعرب محمد إسماعيل، المشرف العام على الكرة في إنبي، عن رضاه بتعادل الفريق البترولي مع الأهلي بهدف لمثله، مشيرًا إلى وجود حالات جدل تحكيمية خلال اللقاء.

وقال إسماعيل في مداخلة هاتفية مع الإعلامي ماركو مراد، ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»:" منذ تولي حمزة الجمل قيادة الفريق، وهو يقدم أداءً جيدًا مع إنبي، والفريق في تطور مستمر."

وأضاف: "مباراة اليوم كانت صعبة، حيث كان الأهلي قادمًا من هزيمة أمام بيراميدز وبعد فترة توقف طويلة، لكن حمزة الجمل تعامل مع المباراة بكفاءة عالية."

وتابع: "شهدت المباراة بعض الحالات الجدلية تحكيميًا، لكن أيمن الشريعي أعرب عن رضاه عن أداء الفريق، حتى لو لم تنتهِ المباراة بالتعادل."

وأكمل: "نحن راضون عن التعادل مع الأهلي في ظل الظروف الحالية التي يمر بها الفريق."

وأشار إسماعيل إلى تأثير التغييرات في الأهلي: "الأهلي في توقيات معينة يقوم بتغييرات تخرج الفريق عن تركيزه، وربما ما حدث مؤخرًا من تغيير الجهاز الفني أثر سلبًا على الفريق."

واختتم: "تريزيجيه كان هائلًا اليوم وبذل مجهودًا كبيرًا، لكن باقي اللاعبين يبدو عليهم الإجهاد البدني".

