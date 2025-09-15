شوبير: الأهلي مهدد بعدم المشاركة في دوري أبطال أفريقيا

قال الإعلامي أحمد شوبير، إن النادي الأهلي مهدّد بعدم المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا بسبب سوء أداء اللاعبين خلال الفترة الأخيرة.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية: "كل اللاعيبة ممتازة ولما أتعاقد المفروض نتعاقد بناء على احتياجات الفريق وبناء على الجلسة مع المدير الفني خاصة أن سيستم النادي صح وتركيبته صح، والضغط الرهيب هو اللي عامل أزمة".

وختم: "إيه المردود بعد ما دفعنا فلوس، تتصور أن النادي الأهلي بطل أفريقيا وأهم نادي أصبح مهدد أنه ميشاركش في أفريقيا الموسم اللي جاي وبناء عليه مفيش الانتركونتيننتال وكأس العالم وكل دا إذا لم يتم تدارك الموقف سريعًا".

وحسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة النادي الأهلي وإنبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وسجل تريزيجيه هدف النادي الأهلي في الشوط الأول برأسية رائعة على يسار حارس المرمى بعد عرضية متقنة من محمد هاني في الدقيقة 34، لتعلن عن تقدم القلعة الحمراء بهدف نظيف.

وسجل أحمد العجوز هدف إنبي من ركلة جزاء في الدقيقة 65 من عمر اللقاء بعد احتسابها على أليو ديانج لاعب الأهلي لتدخله على لاعب إنبي.