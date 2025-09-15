شوبير يوجه رسائل نارية لجماهير الأهلي بعد التعادل مع إنبي

هاجم الإعلامي أحمد شوبير، جماهير النادي الأهلي، وذلك بعد تعادل الفريق أمام إنبي مساء أمس في بطولة الدوري الممتاز الموسم الجاري 2025-2026.

وقال شوبير خلال تصريحات إذاعية:"انتوا إللي طلبتوا صفقات، انتوا إللي كنتوا بتطيروا مع كل صفقة وتقديمات جامدة وأن صفقة جامدة خلصنا بن شرقي وخدنا على تريزيجيه وزيرو خلص يلا ندخل على بن رمضان".

واضاف:وخلص يابني وكل دا بناء على طلب الجمهور الإدارة أصبحت بناء على طلب الجماهير المشكلة كبيرة جدا جدا المفترض الإدارة على حسب المدير الفني لدرجة أننا بقينا نقول مدرب فلان مشي عشان خاطر مكنش مقتنع بفلان".

وأكمل:"وإياك ممكن تخرج تقول كلمة وكل ما تقول كلمة تلاقي هجوم واوعا تغلط وتطلع تتكلم عن أي لاعب الفكرة بقينا بنجيب لاعيبة نجوم ومفيش مردود، النادي اخد بقا في المركز الـ 15 وممكن الفترة الجاية النتائج دي متتعدلش".

وواصل:"الجماهير أيون كان نفسنا في كولر وحضرتك راضي عنه وهو اللي هيعوضلنا، كولر وقع في ماتش وبطولة لا يمشي الراجل كان واحد أفريقيا وواخد البطولات كلها اللي شارك فيها، وخسر السوبر الأفريقي مرة واحدة بس فجأة بقا لا يصلح وبقا في طوفان سوشيال لا بد من رحيل كولر وهكذا رحل وبعد نجاح النحاس لابد من بقاء النحاس الأهلي قالوا لا عايزين مشروع نجيب ريبيرو مشروع هيأخد وقت شوية بعد أربع خمس مباريات الراجل يخسر من بيراميدز قالوا لا مينفعش يبات في الأهلي".

واتم :"بعدها يتولي النحاس ويخسر لازم يمشي ويجي أجنبي مش عارفين هنفضل ندور في نفس القصة ماهو دا لأن انت اللي فتحتها من بدري، السوشيال ميديا تحكم والله مبقتش المدرجات تحكم، ليا واحد صديق ليا كل ما الأهلي يتعادل ولا يخسر يكلمني يقولي لازم المدرب دا يمشي".