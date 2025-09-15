مستقبل حالك السواد.. إبراهيم عبد الجواد يكشف عن أزمة تضرب الزمالك قريبا

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد ، عن أزمة جديدة داخل نادي الزمالك ، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب إبراهيم عبد الجواد: الظروف في الزمالك حالكة السواد وكل الصفقات مفيش مليم اتدفع فيها".

وأكد باولو لوبو، رئيس نادي إستريلا أمادورا البرتغالي، أمس الأحد، عدم تلقيه مستحقات صفقة انتقال لاعبه الأنجولي شيكو بانزا، إلى الزمالك حتى الآن.

وقال لوبو في تصريحات خاصة لصدى البلد: “لم نتلقى أي مستحقات من الزمالك بشأن صفقة انتقال بانزا حتى الآن”.

وأضاف: “تواصلنا مع الزمالك ولكن لم يصلنا أي رد، لذلك تقدمنا بشكوى ضده في الاتحاد الدولي لكرة القدم”فيفا".

وواصل: قيمة الصفقة تقترب من مليون دولار؟ لا أقل من ذلك.

واختتم: “إذا لم يدفع الزمالك سوف يعاقبه الاتحاد الدولي بالإضافة إلى إيقاف قيده”.

ورطة جديدة تضرب الزمالك

يذكر أن نادي أولكساندريا الأوكراني قد أكد في وقت سابق تقديم شكوى ضد الزمالك أيضا، بسبب مستحقات صفقة لاعبه البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا.