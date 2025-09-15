قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 15 سبتمبر 2025
قبل بدء محاكمتها.. ماذا قالت المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا
هل الصلاة على النبي بقول صلى الله عليه وسلم ثوابها أقل؟.. انتبه
تفعيل لائحة الانضباط بالمدارس في العام الجديد|4 درجات للمخالفات والعقوبات تصل للفصل
مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في القاهرة والجيزة والمحافظات
هل يحق للزوجة تسمية المولود؟.. الإفتاء تصحح خطأ شائعا يزيد المشاكل
ما هو الذكر الذي يفتح لك كل الأبواب المغلقة؟.. ردده بجميع أوقاتك
65 ألف شهيد و164 ألف مصاب منذ بدء العدوان على قطاع غزة
وزير الطاقة الأمريكي: أوروبا قادرة على الاستغناء عن الغاز الروسي خلال عام
الأعلى عالميا .. 29.4% من سكان اليابان تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر
بعد مهاجمة الدوحة..اتفاقيات إبراهيم مهددة بخسارة 6 تريليونات دولار
حوادث

قبل بدء محاكمتها.. ماذا قالت المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا

قبل بدء محاكمتها.. ماذا قالت المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا
قبل بدء محاكمتها.. ماذا قالت المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا
إسلام دياب

تنظر اليوم الإثنين محكمة جنايات المنيا، أولى جلسات محاكمة المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا التابعة لمركز دير مواس، بمحافظة المنيا.

شغلت القضية اهتمام الرأي العام لبشاعتها، والغموض الذي أحاط بالجريمة حتى تم الكشف عن ملابساتها، وفي هذا التقرير ننشر أبرز اعترافات المتهمة، قبل بدء المحاكمة..

اعترفت المتهمة بارتكاب الجريمة كيدا بوالدة الأطفال بعد أن أعادها زوجها لعصمته، واستغلت المتهمة اعتيادها إعداد الخبز بمسكنها وإرساله للأطفال ووضعت به مبيد حشري سام.

ذكرت المتهمة أنها بدأت جريمتها بوضع المبيد الحشري بقطعة خبز وقدمتها لأحد الأطفال بمسكنها، وأشارت إلى أنها أيقنت فاعلية السم عقب تدهور الحالة الصحية للطفل، وأنها قررت استكمال جريمتها، فوضعت المبيد الحشري بعدد من أرغفة الخبز وأرسلتها لباقي الضحايا فأودت بحياتهم، وكشفت المتهمة عن تفاصيل ارتكابها الجريمة، خلال إجراء محاكاة تصويرية بمسكنها أمام النيابة العامة.

محكمة جنايات المنيا قتل زوجها وأطفاله الـ6 محاكمة المتهمة بقتل زوجها

