قبل بدء محاكمتها.. ماذا قالت المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا

تنظر اليوم الإثنين محكمة جنايات المنيا، أولى جلسات محاكمة المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا التابعة لمركز دير مواس، بمحافظة المنيا.

شغلت القضية اهتمام الرأي العام لبشاعتها، والغموض الذي أحاط بالجريمة حتى تم الكشف عن ملابساتها، وفي هذا التقرير ننشر أبرز اعترافات المتهمة، قبل بدء المحاكمة..

اعترفت المتهمة بارتكاب الجريمة كيدا بوالدة الأطفال بعد أن أعادها زوجها لعصمته، واستغلت المتهمة اعتيادها إعداد الخبز بمسكنها وإرساله للأطفال ووضعت به مبيد حشري سام.

ذكرت المتهمة أنها بدأت جريمتها بوضع المبيد الحشري بقطعة خبز وقدمتها لأحد الأطفال بمسكنها، وأشارت إلى أنها أيقنت فاعلية السم عقب تدهور الحالة الصحية للطفل، وأنها قررت استكمال جريمتها، فوضعت المبيد الحشري بعدد من أرغفة الخبز وأرسلتها لباقي الضحايا فأودت بحياتهم، وكشفت المتهمة عن تفاصيل ارتكابها الجريمة، خلال إجراء محاكاة تصويرية بمسكنها أمام النيابة العامة.