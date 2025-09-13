لسرقة توك توك.. الإعدام لعامل والمؤبد لـ3 آخرين بتهمة قتل سائق في الخانكة بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، بالإعدام شنقا للمتهم الأول بقتل سائق توك توك باستخدام سلاح أبيض (كتر)، لسرقة مركبته بدائرة مركز شرطة الخانكة في محافظة القليوبية، وذلك بعد ورود رد مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفه، كما قضت بالسجن المؤبد لـ3 متهمين آخرين في القضية.

صدر الحكم برئاسة المستشار سيد رفاعى حسين عزت، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت، ومصطفى أنور أحمد مؤمن، وحسام فاروق عبد اللطيف الدسوقى، وأمانة سر مينا عوض.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية إلى محكمة جنايات بنها في القليوبية، أن المتهمين وهم “عبد الرحمن. ر”، وشقيقه “أحمد. ر”، و"عمرو. ا"، و"محمد. م"، أنهم في شهر مارس 2024، قتل المتهم الأول المجنى عليه “عبد الحميد. ع”، عمدًا مع سبق الإصرار، حيث عقد المتهم العزم على سرقة إحدى الدراجات النارية كرها عن قائدها، وأعد لذلك الغرض سلاحًا أبيض (كتر) أمده به بقية المتهمين.

وانتقل لمكان الواقعة، حيث تصادف حضور المجنى عليه مستقلًا دراجته (توك توك) قيادته، فاستوقفه المتهم وتحايل عليه لتوصيله لإحدى الطرق النائية، وأتيحت الفرصة وعاجله بضربه باستخدام السلاح الأبيض حوزته، استقرت في عنقه فأحدث به إصابته المبينة والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق، والتى أودت بحياته.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم ارتكب تلك الجناية تسهيلا لارتكاب جنحة أخرى، حيث شرع في سرقة الدراجة النارية «التوك توك» المملوك للمجنى عليه، إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه متلبسًا بجريمته، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أن المتهمين من الثانى حتى الرابع اشتركوا بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع المتهم الأول على ارتكابه الواقعة، بأن اتفقوا على سرقة إحدى الدراجات النارية كرها عن قائدها وقسموا الأدوار فيما بينهم، فنال المتهم دور الفاعل الأصلى لمشروعهم الإجرامى بما فيها قتل الضحية، وساعده بقية المتهمين بأن أمدواه بالسلاح الأبيض كتر ليعاونه في جريمته وترتب على ذلك قيام المتهم الأول بارتكاب جريمته على النحو المبين بالأوراق.