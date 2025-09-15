سلطان عمان ورئيس تونس يغيبان عن القمة العربية الإسلامية في الدوحة

يتغيب، سلطان عمان هيثم بن طارق، والرئيس التونسي قيس سعيد، عن القمة العربية الإسلامية الطارئة المقرر انعقادها اليوم الإثنين في العاصمة القطرية الدوحة، فيما تم تكليف مسؤولين رفيعي المستوى بتمثيل بلديهما في هذا الحدث.

وسيتولى نائب رئيس الوزراء العماني لشؤون الدفاع، شهاب بن طارق آل سعيد، رئاسة وفد سلطنة عمان المشارك في القمة، نيابة عن السلطان هيثم بن طارق. ويرافقه وفد رسمي يضم عددًا من كبار المسؤولين.

ما الوفد التونسي، فسيترأسه محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ممثلاً للرئيس التونسي في أعمال القمة.

وتستضيف قطر هذه القمة الطارئة بمشاركة قادة وممثلين عن الدول العربية والإسلامية، للتباحث بشأن الاعتداء الإسرائيلي الأخير الذي استهدف قادة من حركة "حماس" في العاصمة القطرية، في خطوة أثارت استنكارًا واسعًا.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد بن محمد الأنصاري، أن القمة ستناقش مشروع بيان تم إعداده خلال الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية العرب والمسلمين، المنعقد الأحد، ويعبر عن الإدانة الجماعية لما وصفه بـ"العدوان الإسرائيلي الجبان"، ويؤكد التضامن الكامل مع دولة قطر ورفض "إرهاب الدولة" الذي تمارسه إسرائيل.