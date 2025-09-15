قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حكم الجمع والتفريق والترتيب في أذكار ما بعد الصلاة
سلطان عمان ورئيس تونس يغيبان عن القمة العربية الإسلامية في الدوحة
إيران تستعد لطرح مبادرات في قمة الدوحة لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية
القنوت في صلاة الفجر.. اعرف حكمه الشرعي
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات العربية في مصر اليوم الإثنين
المرشد الإيراني: أي خطة بشأن فلسطين دون موافقة شعبها مصيرها الفشل
بكاء وموتة عظيمة| أبرز تصريحات ريهام عبد الغفور في أول ظهور بعد وفاة والدها
ترامب قبل قمة الدوحة: على إسرائيل أن تكون حذرة
مشروع بيان قمة الدوحة يحذر من التهجير الإسرائيلي ويدين العدوان على قطر
أحمد بلال للاعبي الأهلي: العواقب وخيمة.. لن تستطيعوا الخروج من منازلكم
حمزة نمرة: هذا العمل يحمل رسالة مباشرة عن ضغوط الحياة في زمن السوشيال
أخبار العالم

سلطان عمان ورئيس تونس يغيبان عن القمة العربية الإسلامية في الدوحة

يتغيب، سلطان عمان هيثم بن طارق، والرئيس التونسي قيس سعيد، عن القمة العربية الإسلامية الطارئة المقرر انعقادها اليوم الإثنين في العاصمة القطرية الدوحة، فيما تم تكليف مسؤولين رفيعي المستوى بتمثيل بلديهما في هذا الحدث.

وسيتولى نائب رئيس الوزراء العماني لشؤون الدفاع، شهاب بن طارق آل سعيد، رئاسة وفد سلطنة عمان المشارك في القمة، نيابة عن السلطان هيثم بن طارق. ويرافقه وفد رسمي يضم عددًا من كبار المسؤولين.

ما الوفد التونسي، فسيترأسه محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ممثلاً للرئيس التونسي في أعمال القمة.

وتستضيف قطر هذه القمة الطارئة بمشاركة قادة وممثلين عن الدول العربية والإسلامية، للتباحث بشأن الاعتداء الإسرائيلي الأخير الذي استهدف قادة من حركة "حماس" في العاصمة القطرية، في خطوة أثارت استنكارًا واسعًا.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد بن محمد الأنصاري، أن القمة ستناقش مشروع بيان تم إعداده خلال الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية العرب والمسلمين، المنعقد الأحد، ويعبر عن الإدانة الجماعية لما وصفه بـ"العدوان الإسرائيلي الجبان"، ويؤكد التضامن الكامل مع دولة قطر ورفض "إرهاب الدولة" الذي تمارسه إسرائيل.

