رئيس وزراء قطر: المنطقة لن تنعم بالأمن دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه

استضافت العاصمة القطرية الدوحة اليوم الأحد قمة عربية طارئة رفيعة المستوى، عقب الهجوم الإسرائيلي على الدوحة، وألقى رئيس الوزراء القطري خطابا لاذعا، دعا فيه المجتمع الدولي إلى “معاقبة إسرائيل على جرائمها”، وقال إن المنطقة لن تنعم بالأمن دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه.

كما أوضح أن بلاده "لن تستسلم رغم انتهاك سيادتها"، مشيرا إلى أن "الإجراءات الإسرائيلية لن تمنع قطر من مواصلة جهود الوساطة"، لكنه حذر من أنه "لن يكون أحد بمنأى عن التصعيد الإسرائيلي إذا لم نتصدَّ له بقوة"، كما اتهم إسرائيل برفض مقترحات وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدًا أن "رسالة إسرائيل هي أنها غير ملتزمة بأي خطوط حمراء".