أخبار العالم

تحذير من داخل تل أبيب.. اتفاقيات إبراهيم على وشك الانهيار بسبب الإمارات

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

حذر السفير الإسرائيلي السابق لدى الإمارات، أمير حايك، من "خطر داهم" يهدد مستقبل اتفاقيات إبراهيم، على خلفية التصعيد العسكري الإسرائيلي الأخير في قطر وأماكن متفرقة من الشرق الأوسط، وما نتج عنه من توتر في علاقات تل أبيب مع أبوظبي.

وفي مقابلة إذاعية مع محطة 103FM العبرية، قال حايك: "هناك خطر وشيك على اتفاقيات إبراهيم، ويجب أن نفهم طبيعة المنطقة والإماراتيين جيداً. الإمارات ترفع الراية الحمراء وتقول: كفى".

يأتي هذا التحذير مع اقتراب الذكرى الخامسة لتوقيع الاتفاقيات، والتي وصفها حايك بأنها كانت "إنجازاً هائلاً" لإدارة ترامب وحكومة نتنياهو، لكنها الآن تواجه خطر الانهيار بسبب "سياسات متهورة"، حسب تعبيره.

وأضاف حايك أن التلويح بخطوة ضم الضفة الغربية سيفجر الاتفاقيات بالكامل: "الضم يمثل تهديداً مباشراً لاتفاقيات إبراهيم، وقد نقل الإماراتيون هذا التحذير بشكل واضح للمسؤولين في الحكومة الإسرائيلية".

كما لفت إلى أن الإمارات، ومعها عدد من دول الخليج، تشعر بضغط هائل نتيجة التصعيد الأخير، خاصة بعد الأحداث التي وقعت في قطر، والتي خلقت ـ بحسب قوله ـ موجة تضامن عربي ضد إسرائيل.

وحذر السفير السابق من تجاهل إشارات التحذير القادمة من الخليج: "لا يمكن أن نتوقع من الإماراتيين أن يبقوا مكتوفي الأيدي، خاصة إذا لم نشركهم في قراراتنا. العلاقات الدبلوماسية لا تدار بالفرض بل بالثقة".

وفيما يتعلق برؤية الإمارات لنتنياهو، قال حايك بصراحة: "القيادة الإماراتية حالياً لا تثق برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ولا ترغب في استقباله، وزيارته في هذه الأجواء ستفاقم التوتر".

وختم حايك حديثه بالتأكيد على أهمية الحفاظ على الاتفاقيات، قائلا: "اتفاقيات إبراهيم منحت إسرائيل مظلة أمنية لا تقل أهمية عن الجيش والسلاح. يجب على الحكومة أن تتحدث بما يخدم الدولة، لا بما يرضي قواعدها الانتخابية".

