بعد عدة محاولات.. الإمارات ترفض استقبال نتنياهو ما دامت الحرب على غزة مستمرة

رفضت دولة الإمارات استقبال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشترطة وقف الحرب في قطاع غزة قبل النظر في ترتيب أي زيارة رسمية، بحسب ما أوردته القناة 13 الإسرائيلية.

ووفقاً لمصادر مقربة من نتنياهو، فقد بذل مكتبه عدة محاولات خلال الأشهر الماضية لتنسيق الزيارة، إلا أن أبو ظبي أكدت أن الظروف الحالية لا تسمح بذلك، وأن أي زيارة محتملة يجب أن تحدد بعد انتهاء العمليات العسكرية.

ويأتي هذا الموقف في ظل تصاعد التوتر بين الجانبين، خاصة في ضوء تحذيرات إماراتية من اتخاذ إسرائيل خطوات أحادية الجانب لفرض سيادتها على الضفة الغربية، وهي خطوات ترى فيها الإمارات تهديداً لاستقرار العلاقة الثنائية.

وكانت الإمارات من بين الدول العربية القليلة التي عبرت علناً عن رفضها لأعمال حركة حماس عقب هجوم السابع من أكتوبر، إلا أن استمرار التصعيد العسكري في غزة واستهداف المدنيين أدى إلى اتساع الفجوة السياسية بين أبو ظبي وتل أبيب.

دبلوماسيون أكدوا أن الموقف الإماراتي يمثل رسالة واضحة لإسرائيل بشأن ضرورة التزام ضبط النفس وتجنب الإجراءات التي من شأنها تعقيد العلاقات، بينما لم يصدر تعليق رسمي من مكتب نتنياهو سوى التأكيد على أن "الزيارة مرتبطة بتحديد توقيت ملائم".