الولايات المتحدة تفرض قيودا على الإمارات و5 دول.. ما السبب؟



أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية فرض قيودا على كيانات في عدد من الدول متهمة إياها بتوريد منتجات متنوعة إلى روسيا.

وذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن القائمة الجديدة تشمل أكثر من 20 شركة صينية و3 تركية و2 في الإمارات وشركة في كل من الهند وإيران وسنغافورا.

وفي وقت سابق ؛ أدانت مؤسسات الأسرى الفلسطينية القرار الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية والقاضي بفرض عقوبات على ثلاث مؤسسات حقوقية فلسطينية هي: مؤسسة الحق، ومركز الميزان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وذلك عقاباً لها على دورها في فضح انتهاكات الاحتلال وجرائمه المتواصلة في ظل حرب الإبادة المستمرة.

وشددت الهيئة في بيان لها على أنّ هذا القرار الذي يأتي بعد ثلاثة أشهر فقط من قرار مماثل بتصنيف مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان على قوائم "الإرهاب"، وفرض عقوبات على المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيز، يُشكّل عدواناً أمريكياً مباشراً على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني والمنظومة الحقوقية برمتها، ويعكس تواطؤاً واضحاً في جريمة الإبادة الجماعية.

كما أكدت على أنّ استهداف مؤسسات فلسطينية راسخة عملت لعقود في فضح انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي إنما يهدف إلى تصفية المجتمع المدني والحقوقي الفلسطيني في مرحلة تُعدّ من أكثر المراحل دموية بحق شعبنا.

ودعت المؤسسات الحقوقية الدولية والأمم المتحدة إلى إدانة القرار الأمريكي الذي يسعى لضرب المنظومة الحقوقية الفلسطينية، في ظل استمرار الإبادة الجماعية وتواطؤ المجتمع الدولي، والتجاهل الممنهج لأصوات الأحرار الداعمة للحق الفلسطيني.

كما طالبت بمضاعفة الدعم للمؤسسات الحقوقية الفلسطينية باعتبار ذلك جزءاً من دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وحماية وجوده.