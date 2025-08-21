إهانة للنظام الدولي.. الجنائية الدولية تعلق على العقوبات الأمريكية ضد قضاتها

أعربت المحكمة الجنائية الدولية عن أسفها للعقوبات الأمريكية الجديدة على القضاة والمدعين العامين.

وقالت المحكمة الجنائية الدولية، في بيان مقتضب لها: “العقوبات اعتداء صارخ على استقلالنا، وإهانة للنظام الدولي ولملايين الضحايا الأبرياء”.

وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الأربعاء، عقوبات جديدة على قاضيين فرنسي وكندية واثنين من المدعين في المحكمة الجنائية الدولية التي تحولت خصما لإدارة الرئيس دونالد ترامب.

وذكر وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، في بيان، أسماء كيمبرلي بروست من كندا ونيكولا جيو من فرنسا ونزهت شميم خان من فيدجي ومامي ماندياي نيانغ من السنغال، كونهم "شاركوا مباشرة في جهود المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في شأن مواطنين من الولايات المتحدة وإسرائيل أو توقيفهم أو اعتقالهم أو ملاحقتهم، من دون موافقة أي من هذين البلدين".



