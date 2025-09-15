قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أول وزيرة AI في العالم ... ألبانيا تعين وزيرة افتراضية بالذكاء الاصطناعي
تقرير يحذر من تعرض 1.5 مليون شخص في أستراليا لخطر ارتفاع منسوب مياه البحار
انقلاب ميكروباص وإصابة 6 أشخاص في أطفيح
بالقانون .. ضوابط نقل وزراعة الأعضاء من المصريين للأجانب
حالة الطقس اليوم.. الأرصاد تحذر من حر شديد في هذه المنطقة
درجات الحرارة المتوقعة اليوم في القاهرة والمحافظات
الرئيس السيسي يتوجه إلى الدوحة.. رؤية القاهرة على طاولة القمة العربية الإسلامية الاستثنائية
الرئاسة: مشاركة الرئيس السيسي بقمة الدوحة تؤكد تضامن مصر الكامل مع قطر
تضامن مصر الكامل مع قطر.. الرئيس السيسي يلقي كلمة مصر بالقمة العربية
وزير الاستثمار يستقبل الأمين العام لـ AfCFTA ويؤكد التزام القاهرة بتعميق التكامل الاقتصادي الإفريقي
الرئيس السيسي يتوجه اليوم إلى الدوحة للمشاركة في القمة العربية الإسلامية
قطع التيار الكهربائي عن عدة مناطق في بنها
بالصور

مقابض الأبواب القاتلة تحاصر السائقين داخل سياراتهم

عزة عاطف

في تحقيق صحفي ضخم، سلط الصحفي “دانا هول” من وكالة بلومبرج الضوء على مخاطر مقابض الأبواب المسطحة في سيارات تسلا وعدد من الطرازات الكهربائية الأخرى، مبينًا أن التصميم الذي يسوق على أنه أنيق ويقلل من مقاومة الهواء، قد يتحول إلى خطير عند انقطاع الطاقة عن السيارة. 

فمع نفاد بطارية الجهد المنخفض، سواء بسبب حادث أو حريق، تتوقف الأزرار الكهربائية عن العمل، ما يجعل فتح الأبواب أمرًا شبه مستحيل في بعض الحالات الطارئة.

حوادث مأساوية تكشف ثغرة مقابض الأبواب 

القضية ليست افتراضية فحسب، بل ارتبطت بحوادث مأساوية.

ففي عام 2015، توفي جيمس روجرز (72 عامًا) مع كلبته داخل سيارته شيفروليه كورفيت بعدما نفدت بطارية المركبة وتعذر فتح الأبواب. 

لم يكن يدرك أن هناك مقبضًا يدويًا على بعد بوصات كان بإمكانه إنقاذ حياته.

وفي حادث آخر، علقت قائدة سيارة ريفيان R1S داخل مركبتها لمدة 45 دقيقة بعدما تعطلت على الطريق وتصاعد الدخان في المقصورة، قبل أن تصل فرق الإنقاذ. 

أما الراكبة سوسميتا مادي، فقد عانت من إصابات دائمة وحروق من الدرجة الثالثة بعدما عجز من حاول إنقاذها عن فتح الأبواب في الوقت المناسب.

غالبًا ما تكون المقابض اليدوية موجودة فعلًا، لكنها مخفية أو غير معروفة للمستخدمين. 

وفي حالات كثيرة، قد يكون الركاب عاجزين عن الوصول إليها بعد الحوادث، كما حدث في إحدى حوادث تسلا موديل واي التي احترقت مؤخرًا. 

هذا المزيج من تعقيد التصميم ونقص التوعية يضاعف المخاطر في لحظات حرجة. 

تحرك قانوني لإلغاء مقابض الأبواب 

التقارير الأخيرة تشير إلى أن الصين تدرس حظر مقابض الأبواب المسطحة، وفرض تركيب مقابض خارجية بارزة ومفاتيح يدوية واضحة داخل المقصورة. 

ورغم أن هذا ليس حلًا مثاليًا، إلا أنه قد يغير مسار الصناعة بأكملها، نظرًا لأهمية السوق الصيني بالنسبة لمعظم شركات السيارات.

قد تكون مقابض الأبواب المسطحة لمسة تصميمية عصرية، لكنها قد تتحول في ثوانٍ إلى سبب لفقدان الحياة. 

ومع غياب اليقين بشأن التشريعات المقبلة، يبقى من الضروري أن يكون كل مالك لمركبة بمقابض كهربائية على دراية بآليات الفتح اليدوي. 

ففي المواقف الحرجة، تلك المعرفة قد تعني الفرق بين النجاة والموت.

مقابض الأبواب أبواب السيارات مقابض السيارات الخفية تسلا حوادث السيارات

