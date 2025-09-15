رئيس الوزراء: تنسيق كامل لإتاحة الموارد المالية لتوطين صناعة الأدوية.. نواب: ركيزة أساسية للأمن القومي الصحي ..وتعزيز الإكتفاء الذاتي أبرز الفوائد

مدبولي: الدولة تبذل جهود كبيرة لتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية وإتاحة المخزون الآمن منها

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الأحد ، اجتماعا؛ لمتابعة جهود توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وإجراءات توطين صناعة الدواء في مصر.



وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، حرصه على عقد هذا الاجتماع بصورة دورية للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالكميات التي تلبي احتياجات المواطنين والمستشفيات، وإتاحة المخزون الآمن منها.



ونوه في هذا الصدد بجهود التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية لإتاحة الموارد المالية التي تضمن استدامة توفير الدواء، وذلك سواء ما يتعلق بتوفير المواد الخام الداخلة في هذه الصناعة المهمة، أو ما يتعلق بسداد مستحقات شركات الأدوية.

في هذا الصدد، ثمنت النائبة إيرين سعيد ، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، تصريحات الدكتور مصطفي مدبولي، بشأن العمل على إتاحة الموارد المالية لتوفير الأدوية وتوطين صناعتها ، مؤكدة أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لضمان توافر الأدوية في السوق المحلية باعتباره أمن قومي .

وأكدت" سعيد" في تصريحات لـ"صدى البلد" أن توطين صناعة الدواء تمثل أحد ركائز الأمن القومي للدولة، باعتباره الضمان الأساسي لتوفير احتياجات المواطنين من الأدوية بعيدًا عن تقلبات السوق العالمية وأزمات الاستيراد، لافتة إلى أن التوسع في الصناعة الدوائية محليًا يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، ويدعم الاقتصاد الوطني عبر جذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة.

في سياق متصل، أكدت النائبة ميرفت عبد العظيم ، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن توفير الموارد المالية لتوطين صناعة الدواء خطوة استراتيجية لتعزيز منظومة الصحة في مصر .





وأكدت" عبد العظيم" في تصريحات لـ"صدى البلد" أن توطين صناعة الدواء يقلل الاعتماد على الاستيراد، كما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم الاقتصاد الوطني من خلال جذب الاستثمارات وزيادة فرص العمل، فضلًا عن نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة بما يعزز من مكانة مصر كقاعدة إقليمية للصناعات الدوائية.