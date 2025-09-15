قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خوف وقلق وغضب.. ماذا حدث في أولى جلسات محاكمة المتهمة بقـ ـتل زوجها وأبنائه الـ 6 في دلجا بالمنيا؟
الدولار يرتفع هامشيا مع ترقب الأسواق لقرار الفيدرالي الأمريكي
الرئيس السيسي يصل مطار حمد الدولي للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الطارئة
الرئيس السيسي يصل الدوحة للمشاركة بالقمة العربية الإسلامية الاستثنائية
مرصد الأزهر: الوضع في غزة تجاوز مرحلة الكارثة الإنسانية فاليوم يجتمع العنف والمجاعة وانعدام الأمن معًا
تفعيل لائحة الانضباط بالمدارس في العام الجديد.. و10 جنيهات غرامة لتغيب الطالب
العمل تحدد ضوابط وآليات اعتماد استقالة العامل طبقًا للقانون الجديد
بعد غياب أكثر من 20 عامًا.. تفاصيل فوز مصر بجائزة الآغا خان العالمية للعمارة 2025
المحافظات تستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد وجولات للمحافظين للتأكد من جاهزية المدارس| تفاصيل
بإجمالي 19 مليون جنيه.. نقيب المحامين يقرر صرف منحة استثنائية لهذه الفئات
الفنان العالمي خافيير باردم يرتدي الشال الفلسطيني في حفل Emmy Awards
نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي المرحلة الثانية محافظة القاهرة |ظهرت الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رئيس الوزراء: تنسيق كامل لإتاحة الموارد المالية لتوطين صناعة الأدوية.. نواب: ركيزة أساسية للأمن القومي الصحي ..وتعزيز الإكتفاء الذاتي أبرز الفوائد

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
أميرة خلف
  • مدبولي:  الدولة تبذل جهود كبيرة  لتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية وإتاحة المخزون الآمن منها
  • برلمانية: توطين صناعة الدواء ركيزة لدعم الاقتصاد الوطني
  • برلمانية: توطين صناعة الدواء يحمي السوق من الأزمات العالمية ويعزز الأمن الصحي


عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الأحد ، اجتماعا؛ لمتابعة جهود توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وإجراءات توطين صناعة الدواء في مصر.


وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، حرصه على عقد هذا الاجتماع بصورة دورية للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالكميات التي تلبي احتياجات المواطنين والمستشفيات، وإتاحة المخزون الآمن منها.


ونوه في هذا الصدد بجهود التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية لإتاحة الموارد المالية التي تضمن استدامة توفير الدواء، وذلك سواء ما يتعلق بتوفير المواد الخام الداخلة في هذه الصناعة المهمة، أو ما يتعلق بسداد مستحقات شركات الأدوية.

في هذا الصدد، ثمنت النائبة إيرين سعيد ، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، تصريحات الدكتور مصطفي مدبولي، بشأن العمل على إتاحة الموارد المالية لتوفير الأدوية وتوطين صناعتها ، مؤكدة أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لضمان توافر الأدوية في السوق المحلية باعتباره أمن قومي .

وأكدت" سعيد" في تصريحات لـ"صدى البلد" أن توطين صناعة الدواء تمثل أحد ركائز الأمن القومي للدولة، باعتباره الضمان الأساسي لتوفير احتياجات المواطنين من الأدوية بعيدًا عن تقلبات السوق العالمية وأزمات الاستيراد، لافتة إلى أن التوسع في الصناعة الدوائية محليًا يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، ويدعم الاقتصاد الوطني عبر جذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة.

في سياق متصل، أكدت النائبة ميرفت عبد العظيم ، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن توفير الموارد المالية لتوطين صناعة الدواء خطوة استراتيجية لتعزيز منظومة الصحة في مصر .



وأكدت" عبد العظيم" في تصريحات لـ"صدى البلد" أن توطين صناعة الدواء يقلل الاعتماد على الاستيراد، كما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم الاقتصاد الوطني من خلال جذب الاستثمارات وزيادة فرص العمل، فضلًا عن نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة بما يعزز من مكانة مصر كقاعدة إقليمية للصناعات الدوائية.

مصطفى مدبولي صناعة الدواء المستلزمات الطبية الحكومة صناعة الأدوية توطين صناعة الأدوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

سلطان عمان ورئيس تونس يغيبان عن القمة العربية الإسلامية في الدوحة

أمير قطر و رئيس دولة الإمارات

بعد مهاجمة الدوحة..اتفاقيات إبراهيم مهددة بخسارة 6 تريليونات دولار

أسعار الدواجن

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الإثنين.. كم سعر البانيه؟

الاهلي

أتوقع إلغاء الهبوط.. لاعب الزمالك السابق يسخر من الأهلي

المتهمين

قرار بشأن المتهمين بإدارة كيان للأعمال المنافية للآداب بحدائق أكتوبر

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار اليوم الإثنين 15-9-2025 في مصر

قبل بدء محاكمتها.. ماذا قالت المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا

قبل بدء محاكمتها.. ماذا قالت المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا

رضا عبد العال

كلام الخطيب مأثر فيهم.. رضا عبد العال يتغني بثنائي الأهلي

ترشيحاتنا

كيت بلانشيت

كيت بلانشيت ضيف شرف الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي

مهرجان القاهرة

مهرجان القاهرة السينمائي وجامعة كوفنتري يطلقان مركزًا إعلاميًا جديدًا بالعاصمة الإدارية

عزت العلايلي

فى ذكراه.. قصة دخول عزت العلايلي 21 يوما فى المعتقل

بالصور

للقضاء على السحابة السوداء.. تجميع 12780 طن قش أرز بالشرقية

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

تسبب تأخر عقلي.. تحذير من مادة خطيرة باللبان

اللبان
اللبان
اللبان

أزمة كبرى .. انفجار الوسائد الهوائية في سيارات مازدا بألمانيا عند هذه السرعة

مازدا
مازدا
مازدا

شيفروليه تطلق أرخص سيارة كورفيت في العالم.. ما سعرها؟

شيفروليه كورفيت
شيفروليه كورفيت
شيفروليه كورفيت

فيديو

أول وزيرة AI في العالم

أول وزيرة AI في العالم ... ألبانيا تعين وزيرة افتراضية بالذكاء الاصطناعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

المزيد