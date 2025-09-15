أزمة كبرى .. انفجار الوسائد الهوائية في سيارات مازدا بألمانيا عند هذه السرعة

في واقعة غير مألوفة، أبلغ مالك سيارة مازدا CX-60 في ألمانيا عن انطلاق الوسائد الهوائية الجانبية الستائرية بشكل مفاجئ أثناء القيادة على الطريق السريع بسرعة 140 كم/ساعة.

حادثة تثير التساؤلات حول أمان سيارات مازدا

أوضح السائق عبر موقع Reddit أنه لم يتعرض لأي تصادم أو مطب كبير قد يخدع حساسات السيارة، لكن الوسائد انفجرت فجأة، ما سبب له حالة من الذعر.

بعد انتشار الوسائد الهوائية، واصلت السيارة السير حتى المخرج التالي، قبل أن تتوقف تمامًا بعدما فصلت أنظمة الأمان البطارية وإمدادات الوقود، كما لو أنها تعرضت لحادث حقيقية.

نجا السائق من الموقف بحروق طفيفة فقط، فيما لم تنطلق الوسائد الهوائية الأمامية أو الجانبية للسائق، وهو ما كان قد يؤدي لفقدان السيطرة تمامًا.

مازدا استجابت بسرعة وأرسلت خدمة سحب السيارة، إلا أن تقريرًا رسميًا لم يصدر بعد لتوضيح السبب وراء هذا العطل.

السيارة المتضررة عمرها ثلاث سنوات تقريبًا وقطعت حوالي 50,000 كيلومتر فقط، ما يثير الشكوك حول احتمالية وجود خلل كهربائي أو مشكلة في مستشعرات الاصطدام.

ليست هذه الحادثة الأولى لمازدا. ففي العام الماضي، شارك مالك سيارة مازدا CX-50 حادثة مشابهة لانفجار الوسائد الهوائية الستائرية أثناء القيادة على الطرق السريعة، وإن كان بعض المعلقين شككوا وقتها في ملابسات الحادث.

تثير هذه الحوادث قلق ملاك سيارات مازدا، خاصة أن الوسائد الهوائية صممت لتكون خط الدفاع الأخير في الحوادث، لا خطرًا مفاجئًا أثناء القيادة.

قد يكشف التحقيق الجاري إن كانت الحادثة معزولة أم أن هناك نمطًا متكررًا يستدعي استدعاء رسميًا أو تحديثًا للبرمجيات.