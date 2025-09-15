تحديث تجريبي لـ Garmin يعالج مشاكل قياس النبض والفلاش في ساعات Show thinking

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

تحديث تجريبي لـ Garmin يعالج مشاكل قياس النبض والفلاش في ساعات

Garmin
Garmin
احمد الشريف

أطلقت شركة Garmin تحديثًا تجريبيًا جديدًا لمجموعة من ساعاتها الذكية، يهدف إلى معالجة عدد من الأخطاء والمشاكل التي واجهها المستخدمون في الإصدارات السابقة، مع التركيز بشكل خاص على تحسين وظائف قياس معدل نبض القلب والمصباح اليدوي (الفلاش).

التحديث يستهدف سلسلة Instinct 3

طرحت الشركة التحديث التجريبي الذي يحمل الإصدار رقم 10.36، وهو موجه بشكل أساسي لـ ساعات Garmin Instinct 3 AMOLED و Instinct 3 Solar و Instinct E. 

ويأتي هذا الإصدار لمعالجة الأخطاء التي ظهرت بعد التحديث المستقر الأخير، مما يعكس استجابة الشركة السريعة لملاحظات المستخدمين المسجلين في برنامجها التجريبي.

إصلاحات دقيقة لمشاكل النبض والفلاش

وفقًا لسجل التغييرات الرسمي الذي نشرته Garmin، يعالج التحديث الجديد مشكلتين رئيسيتين كانتا تؤثران على تجربة المستخدم.

 أولاً، تم إصلاح خلل كان يمنع ميزة "بث معدل نبض القلب" (Broadcast Heart Rate) من العمل بشكل صحيح عند تفعيلها عبر مفتاح الاختصار (Hot Key)، وهو ما كان يسبب إزعاجًا للرياضيين الذين يعتمدون على هذه الوظيفة لربط الساعة بأجهزة أخرى.

ثانيًا، تم حل مشكلة كانت تواجه مستخدمي طرازي Solar و AMOLED، حيث كان ضوء الفلاش الوماض (Strobe light) لا ينطفئ تلقائيًا بعد الانتهاء من النشاط الرياضي والخروج منه، مما كان يستدعي إيقافه يدويًا.

كيفية الحصول على التحديث

يمكن للمستخدمين المسجلين في برنامج Garmin التجريبي الحصول على هذا التحديث عن طريق المزامنة مع تطبيق Garmin Connect أو البحث عن التحديثات يدويًا من قائمة الإعدادات في الساعة. 

ومن المتوقع أن يتم دمج هذه الإصلاحات والتحسينات في التحديث الرسمي المستقر القادم، والذي سيتم طرحه لجميع مستخدمي الساعات المتوافقة في الأسابيع المقبلة.

Garmin شركة Garmin Instinct 3 Solar

