TCL تطلق ساعة ذكية وهاتفًا للأطفال بميزات أمان وصحة متقدمة

تستهدف شركة TCL حل المعضلة التي يواجهها الآباء في العصر الرقمي: كيفية إبقاء الأطفال آمنين ومتصلين دون إغراقهم في المزيد من المشتتات الرقمية.

وفي هذا الإطار، كشفت الشركة عن زوج من الأجهزة الجديدة تحت علامة "Junior"، تشمل ساعة ذكية للأطفال الصغار وهاتفًا ذكيًا للأكبر سنًا، مع تركيز واضح على راحة بال الآباء وصحة الأطفال.

للأطفال الأصغر سنًا: ساعة Movetime MT48.. الأمان أولاً

تقدم TCL ساعتها الذكية الجديدة Movetime MT48 كبوابة آمنة للأطفال الصغار إلى عالم التكنولوجيا.

وتأتي الساعة بميزة استثنائية يجب أن تلفت انتباه كل والد نظام GPS مزدوج التردد (L1+L5) فائق الدقة.

هذه التقنية، التي توجد عادةً في ساعات البالغين باهظة الثمن، توفر تتبعًا للموقع أكثر دقة وموثوقية، خاصة في المناطق الحضرية المزدحمة.

وإلى جانب نظام تحديد المواقع المتميز، تحتوي الساعة على جميع الأساسيات: مكالمات 4G، وزر استغاثة (SOS)، ومقاومة للماء بمعيار IP68.

ويمثل هذا النهج الذي يضع "الأمان أولاً" تناقضًا حادًا مع أحدث منافسيها، ساعة Fitbit Ace LTE من جوجل، التي تركز على تحويل النشاط البدني إلى لعبة عبر خدمة قائمة على الاشتراك.

وهذا يضع الآباء أمام قرار وهو هل تشتري الساعة ذات تقنية الأمان الأفضل (TCL)، أم تلك التي تبني عالمًا تفاعليًا لتشجيع العادات الصحية ولكن بتكلفة أعلى واشتراك شهري (Fitbit)؟

من المقرر إطلاق ساعة Movetime MT48 في أواخر أكتوبر في ألمانيا والمملكة المتحدة وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا بسعر تجزئة موصى به يبلغ 150 يورو (حوالي 175 دولارًا أمريكيًا).

هاتف Nxtpaper 5G Junior.. راحة للعين وأداء قوي

عندما يصبح الطفل جاهزًا لهاتفه الذكي الأول، تتحول المخاوف من مجرد التتبع إلى إدارة وقت الشاشة وصحة العين. وهنا يأتي دور هاتف TCL Nxtpaper 5G Junior.

ميزته الرئيسية هي شاشة Nxtpaper بحجم 6.67 بوصة. هذه ليست مجرد شاشة عادية، بل هي تقنية TCL المميزة لراحة العين، المصممة بلمسة نهائية غير لامعة تشبه الورق، مما يقلل من الوهج والضوء الأزرق الضار، ويجعلها مثالية للقراءة والاستخدام طويل الأمد.

"تحت الغطاء"، هذا الهاتف أبعد ما يكون عن كونه “لعبة أطفال”، فهو يعمل بمعالج MediaTek Dimensity 6300 القوي، ويأتي بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سخية تبلغ 8 جيجابايت يمكن توسيعها، وسعة تخزين داخلية 256 جيجابايت مع دعم بطاقة microSD تصل إلى 2 تيرابايت.

كما أن بطاريته التي تبلغ 5200 مللي أمبير ستدوم بسهولة طوال اليوم الدراسي وأكثر.

ولم تبخل TCL في الميزات الأخرى، حيث يضم كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، واتصال 5G، وتقنية NFC للمدفوعات، وحتى مقبس سماعة رأس 3.5 ملم.

وعند إقرانه بأدوات الرقابة الأبوية، فمن المؤكد أنه سيمنح الآباء راحة البال التي يحتاجونها.

من المقرر طرح هاتف TCL Nxtpaper 5G Junior في أوروبا في أكتوبر 2025 بسعر 249 يورو (حوالي 290 دولارًا أمريكيًا).