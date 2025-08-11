لإصلاح مشكلة استنزاف البطارية.. Garmin تصدر تحديثًا جديدًا لساعتها الذكية

قامت شركة Garmin بتحديث إحدى أحدث ساعاتها الذكية عالية الأداء بإصلاحاتٍ متعددة ويعد هذا التحديث حاليًا ضمن برنامج الشركة التجريبي برقم Beta 12.63، ومن المتوقع أن يُحل هذا التحديث، على أقل تقدير، مشكلة استنزاف البطارية السريع في ساعة Venu X1.

ومن جانبها قد أصدرت جارمن نسخة تجريبية جديدة من ساعة فينو إكس 1. تُعتبر فينو إكس 1، والتي تُعتبر بلا شك أرقى ساعات فينو الذكية التي أطلقتها الشركة حتى الآن (سعرها الحالي 799 دولارًا أمريكيًا على )

مواصفات ساعة Venu X1

على الجانب الاخر تأتي الساعة بشاشة AMOLED بقياس بوصتين بدقة 448 × 486 بكسل، وتتميز بشكل مستطيل. ويُقال إن هذه الساعة الذكية، التي تزن 40 جرامًا، هي أنحف ساعة ذكية من جارمن، بسمك 7.9 ملم. في الوقت نفسه، يُقال إن النسخة التجريبية 12.61 ستُقدم مجموعة جديدة من إصلاحات الأخطاء والتحسينات بعد أسابيع قليلة من إطلاق جارمن النسخة التجريبية 12.59 في أواخر يوليو .

في منشور على أحد المنتديات، ذكرت الشركة أن الإصدار التجريبي 12.63 يعالج مشكلتين مهمتين. من جهة، من المتوقع أن يُصلح التحديث خللًا قد يُسبب استنزافًا سريعًا للبطارية في بعض الحالات. ومن جهة أخرى، من المتوقع أن يمنع الإصدار التجريبي 12.63 عرض بيانات غير صحيحة على مخطط الارتفاع.

علاوة على ذلك، تُعلن جارمن عن تضمين إصلاحات متنوعة للأخطاء الطفيفة وتحسينات عامة في الأداء، بالإضافة إلى ترجمات مُحدثة لخدمة Garmin Connect Mobile (GCM) التي وصلت الآن إلى الإصدار 1.7. تُصدر جارمن الإصدار التجريبي 12.63 فقط لمن يطلبه يدويًا بالتنقل عبر القائمة الرئيسية، والإعدادات، وتحديثات النظام والبرمجيات على جهاز Venu X1 قبل النقر على "التحقق من وجود تحديثات".