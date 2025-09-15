من ميناء الإسكندرية.. مصر تدعو الشركات الأمريكية لشراكات كبرى في النقل البحري.. ونواب: قاطرة اقتصادية مهمة جدا.. والحكومة تسير بخطوات ثابتة لتنفيذ برنامجها

وكيل نقل النواب: تطوير الموانئ البحرية من خلال إقامة الممرات اللوجستية

نائب: تطوير الموانئ عوائده الاقتصادية كبيرة باعتبارها أحد محاور التنمية

برلماني: الحكومة تشجع الصناعة بكل أشكالها والتصدير والاستثمار



أكد عدد من النواب قطاع النقل البحري يعتبر بمثابة قاطرة اقتصادية مهمة جدا تعزز الوعي الاقتصادي لمصر، وله دور مهم فى تواجد الأسطول المصري دوليا وليس محليا فقط ، وأشاروا إلى أن تطوير الموانئ البحرية سيتم من خلال إقامة الممرات اللوجستية ، والذى بدأ على مدار 5 سنوات فى موانئ دمياط وإسكندرية والدخيلة والعين السخنة.

في البداية قال النائب وحيد قرقر ، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب أن تطوير الموانئ البحرية سيتم من خلال إقامة الممرات اللوجستية ، والذى بدأ على مدار 5 سنوات فى موانئ دمياط وإسكندرية والدخيلة والعين السخنة، حيث تم إنفاق أكثر من 400 مليار جنيه لتطوير هذه الموانئ.

وأكد قرقر لـ"صدى البلد" أن ذلك يأتى ضمن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة لتحويل مصر إلى منطقة لوجستية لتجارة الترانزيت.

وقال النائب جمال السعيد، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ، إن قطاع النقل البحري يعتبر بمثابة قاطرة اقتصادية مهمة جدا تعزز الوعي الاقتصادي لمصر، وله دور مهم فى تواجد الأسطول المصري دوليا وليس محليا فقط.

وأشار السعيد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا فى حاجة إلى تطوير الموانئ المصرية باعتبارها محورية فى محيطها، مؤكدا أن تطوير الموانئ له عوائد اقتصادية بإعتبارها أحد محاور التنمية مثل شبكات الطرق، حيث أنها تعطى نقاط انفتاح على العالم الخارجى من خلال دخول وخروج البضائع.

وقال النائب محمود الصعيدى ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ،أن الفريق كامل الوزير ، وزير النقل والصناعة ونائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ، حينما تقلد منصبه فإنه كان يستهدف وفقا لبرنامج الحكومة تشجيع الصناعة بكل أشكالها وتشجيع التصدير والاستثمار.

وأشار الصعيدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الحكومة تسير بخطوات ثابتة نحو تنفيذ البرنامج الذى وعدت به .

خلال جولته التفقدية بميناء الإسكندرية، وفي إطار التعاون الاستراتيجي المشترك بين مصر والولايات المتحدة في مختلف المجالات، عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والسفيرة هيرو مصطفى غارغ، سفيرة الولايات المتحدة بالقاهرة، مؤتمراً صحفياً بمحطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض، بحضور وفد من كبريات الشركات الأمريكية المهتمة بالاستثمار في قطاع النقل البحري، إلى جانب قيادات وزارة النقل والهيئة العامة لميناء الإسكندرية.

وكان قد اطلع وفد من ممثلي الشركات الأميركية، خلال زيارته أمس الأحد إلى ميناء الإسكندرية برفقة السفيرة هيرو مصطفى، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية بالقاهرة، على عدد من فرص الاستثمار التي طرحتها وزارة النقل المصرية، تشمل إدارة أحد خطوط القطارات السريعة، وتشغيل ميناء جاف، إلى جانب مشروع منطقة صناعية كبرى.

وأكد المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، خلال استقباله الوفد، أن مصر خطت خطوات واسعة في تطوير أسطولها البحري وتسعى لإقامة شراكات قوية في مجال النقل البحري، مشيراً إلى أن ميناء الإسكندرية يُعد أكبر موانئ الشرق الأوسط، وأن الدولة جاهزة من خلال إدارة متخصصة لتطوير وتشغيل المحطات.

وأوضح الوزير أن هذه العروض تأتي في إطار حرص الدولة على جذب استثمارات أميركية إلى مشروعات الموانئ والنقل، بما يدعم توجه مصر نحو التحول إلى مركز محوري للتجارة والخدمات اللوجستية.

شهد الجولة في ميناء الإسكندرية كل من اللواء نهاد شاهين نائب وزير النقل، واللواء إيهاب صلاح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، واللواء عبد القادر درويش رئيس مجلس إدارة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض.