تتميز بعلاقاتها الدولية الواسعة.. عبد الغفار يكشف مميزات الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

أكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أن الأكاديمية تتميز بعلاقاتها الدولية الواسعة، حيث توفر لطلابها برامج شهادات مزدوجة وفرص تدريب دولي، مشيرًا إلى أن ثقة المؤسسات الوطنية تتجسد من خلال دور الأكاديمية كبيت خبرة استشاري لمجلس الدولة في مشروعات الميكنة والرقمنة.

وقال إسماعيل عبد الغفار، خلال لقا له لبرنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية تن"، أن الأكاديمية تمتلك ثمانية فروع داخل مصر، تشمل الإسكندرية وميامي والقاهرة ومصر الجديدة والقرية الذكية وأقصى جنوب الوادي وفي أسوان ومدخل الشمال لقناة السويس، إضافة إلى فرع مدينة العلمين الجديدة، لتشكل خريطة تعليمية تحاكي جغرافيا الجمهورية.

وتابع رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أن الأكاديمية تلتزم بالمعايير الدولية في جميع التخصصات، ما يمنح خريجيها أعلى مستويات الاعتماد الأكاديمي عالمياً.

وأشار إلى أن الأكاديمية معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات في برامجها المختلفة، التي تتنوع بين البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في مجالات الهندسة والنقل البحري وإدارة الأعمال.