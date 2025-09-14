رسوم وقائية على واردات الصاج المجلفن والملون لحماية الصناعة المحلية

أصدر المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قرارًا وزاريًا بفرض رسوم وقائية مؤقتة على واردات الصاج المجلفن والملون، وذلك لمدة 200 يوم اعتبارًا من الأحد 14 سبتمبر 2025، بعد نشر القرار في الجريدة الرسمية بتاريخ 10 سبتمبر.

الصاج المجلفن

وأوضح الخطيب، أن القرار يشمل فرض رسوم بنسبة 12.16% من القيمة سيف (CIF) وبحد أدنى 4812 جنيه للطن على الصاج المجلفن، و4.94% من القيمة سيف وبحد أدنى 2584 جنيه للطن على الصاج الملون.

وأكد الوزير ، أن هذه الإجراءات تأتي استجابة لطلبات المصنعين المحليين المتضررين من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وذلك بهدف تعزيز قدرة الصناعة المحلية على مواجهة المنافسة غير العادلة، والحفاظ على استدامة إنتاجها وتوفير احتياجات السوق المحلي.

وأضاف أن القرار يراعي التطورات العالمية في صناعة الصلب، حيث تشهد الأسواق فائضًا في الإنتاج دفع العديد من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية إلى فرض تدابير حمائية مماثلة لحماية صناعاتها الوطنية.