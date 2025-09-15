أول وزيرة AI في العالم ... ألبانيا تعين وزيرة افتراضية بالذكاء الاصطناعي

في خطوة غير مسبوقة على مستوى الحكومات الأوروبية، أعلن رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما، عن انضمام "وزيرة افتراضية" تم تطويرها بالذكاء الاصطناعي إلى تشكيلته الوزارية الجديدة، لتتولى مهام الإشراف على مشروعات التمويل العامة وضمان نزاهة العطاءات الحكومية.

الوزيرة الافتراضية التي تحمل اسم "ديلا" وتعني "الشمس" باللغة الألبانية ليست كيانا بشريا و إنما نظاما ذكيا تم تطويره افتراضيا، وقال راما إن دورها يتركز في ضمان أن تكون المناقصات العامة "خالية تمامًا من الفساد".

