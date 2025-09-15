ضربة جديدة لمافيا العملة وضبط قضايا بـ 9 ملايين جنيه خلال 24 ساعة

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضرباتها، لضبط مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية حوالي 9 ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، إذ يأتي هذا استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.