سعر الدولار اليوم الإثنين 15-9-2025 في مصر

يرصد موقع “صدى البلد” سعر الدولار أمام الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الإثنين 15 سبتمبر 2025، وفقًا لآخر تحديثات بنوك القطاع الخاص والعام العاملة في منصر.

سعر الدولار في مصر

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين في بنك الأهلي الكويتي نحو 48.21 جنيه للشراء و48.31 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين في بنوك (مصرف أبوظبي الإسلامي، التنمية الصناعية، المصرف المتحد، نكست، قناة السويس، الشركة المصرفية الدولية، أبوظبي الأول،إتش إس بي سي HSBC ) نحو 48.17 جنيه للشراء و 48.27 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الإثنين في بنوك(ميد بنك، المتحد، الأهلي، المصرف العربي، فيصل الإسلامي، التجاري الدوليCIB، العربي الأفريقي) لنحو 48.16 جنيه للشراء و48.26 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين في بنوك (أبوظبي التجاري، كريدى أجريكول،الكويت الوطني، العقاري المصري العربي، قطر الوطني، البركة، التعمير والإسكان، تنمية الصادرات)نحو 48.15 جنيه للشراء و 48.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الأهلي

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين في البنك الأهلي ليسجل 48.16 جنيه للشراء و 48.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين في بنك مصر ليسجل 48.15 جنيه للشراء و 48.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين في بنك القاهرة عند 48.15جنيه للشراء و 48.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين في بنك الإسكندرية نحو 48.12جنيه للشراء و 48.22 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين في البنك المركزي نحو 48.14 جنيه للشراء و 48.28 جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء للدولار اليوم الإثنين

48.21 جنيه للشراء.

أقل سعر بيع للدولار اليوم الإثنين

48.22جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار اليوم الإثنين

48.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار في الجمارك اليوم الإثنين

50.31 جنيه.



