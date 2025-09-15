مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في القاهرة والجيزة والمحافظات

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة مواقيت الصلاة اليوم الأثنين15 سبتمبر2025، في القاهرة والمحافظات حسب التوقيت المحلي لكل محافظة.
مواقيت الصلاة في القاهرة
موعد أذان الفجر: 05:12 صباحا
موعد أذان الظهر: 12:50 مساءً
موعد أذان العصر: 4:20 مساءً
موعد أذان المغرب: 7:00 مساءً
موعد أذان العشاء: 8:18 مساءً
مواقيت الصلاة في الجيزة
موعد أذان الفجر:05:12 صباحا
موعد أذان الظهر: 12:51 مساءً
موعد أذان العصر: 4:20 مساءً
موعد أذان المغرب: 7:00 مساءً
موعد أذان العشاء: 8:18 مساءً
مواقيت الصلاة في المنوفية
موعد أذان الفجر: 05:12 صباحا
موعد أذان الظهر: 12:51 مساءً
موعد أذان العصر: 4:21 مساءً
موعد أذان المغرب: 7:02 مساءً
موعد أذان العشاء: 8:20 مساءً
مواقيت الصلاة في طنطا
موعد أذان الفجر:05:12 صباحا
موعد أذان الظهر: 12:51 مساءً
موعد أذان العصر: 4:21 مساءً
موعد أذان المغرب: 7:02 مساءً
موعد أذان العشاء: 8:20 مساءً
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
موعد أذان الفجر: 05:16 صباحا
موعد أذان الظهر: 12:56 مساءً
موعد أذان العصر: 4:26 مساء.
موعد أذان المغرب: 7:06 مساءً
موعد أذان العشاء: 8:25 مساء.
مواقيت الصلاة في الأقصر
موعد أذان الفجر: 05:11 صباحا
موعد أذان الظهر: 12:45 مساءً
موعد أذان العصر: 4:13مساءً
موعد أذان المغرب: 6:54 مساءً
موعد أذان العشاء: 8:08 مساءً
مواقيت الصلاة في الدقهلية
موعد أذان الفجر: 05:09 صباحا
موعد أذان الظهر: 12:49 مساءً
موعد أذان العصر: 4:19 مساءً
موعد أذان المغرب: 7:00 مساءً
موعد أذان العشاء: 8:19 مساءً
مواقيت الصلاة في أسيوط
موعد أذان الفجر: 05:16 صباحا
موعد أذان الظهر: 12:51 مساءً
موعد أذان العصر: 4:19 مساءً
موعد أذان المغرب: 7:00 مساءً
موعد أذان العشاء: 8:15 مساء.
مواقيت الصلاة في بني سويف
موعد أذان الفجر: 05:14 صباحا
موعد أذان الظهر: 12:51 مساءً
موعد أذان العصر: 4:20 مساءً
موعد أذان المغرب: 7:01 مساءً
موعد أذان العشاء: 8:18 مساءً
مواقيت الصلاة في الشرقية
موعد أذان الفجر: 05:09 صباحا
موعد أذان الظهر: 12:48 مساءً
موعد أذان العصر: 4:18 مساءً
موعد أذان المغرب: 06:59 مساءً
موعد أذان العشاء: 08:17 مساءً
مواقيت الصلاة في المنيا
الفجر 5:16 ص
الظهر 12:52 م
العصر 4:21 م
المغرب 7:2 م
العشاء 8:18 م
مواقيت الصلاة في أسوان
الفجر5:12 ص
الظهر12:43 م
العصر4:10 م
المغرب 6:52 م
العشاء 8:5 م