قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 15 سبتمبر 2025
قبل بدء محاكمتها.. ماذا قالت المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا
هل الصلاة على النبي بقول صلى الله عليه وسلم ثوابها أقل؟.. انتبه
تفعيل لائحة الانضباط بالمدارس في العام الجديد|4 درجات للمخالفات والعقوبات تصل للفصل
مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في القاهرة والجيزة والمحافظات
هل يحق للزوجة تسمية المولود؟.. الإفتاء تصحح خطأ شائعا يزيد المشاكل
ما هو الذكر الذي يفتح لك كل الأبواب المغلقة؟.. ردده بجميع أوقاتك
65 ألف شهيد و164 ألف مصاب منذ بدء العدوان على قطاع غزة
وزير الطاقة الأمريكي: أوروبا قادرة على الاستغناء عن الغاز الروسي خلال عام
الأعلى عالميا .. 29.4% من سكان اليابان تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر
بعد مهاجمة الدوحة..اتفاقيات إبراهيم مهددة بخسارة 6 تريليونات دولار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في القاهرة والجيزة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأثنين
مواقيت الصلاة اليوم الأثنين
رشا عوني

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة مواقيت الصلاة اليوم الأثنين15 سبتمبر2025، في القاهرة والمحافظات حسب التوقيت المحلي لكل محافظة. 

مواقيت الصلاة في القاهرة

موعد أذان الفجر: 05:12 صباحا

موعد أذان الظهر: 12:50 مساءً

موعد أذان العصر: 4:20 مساءً

موعد أذان المغرب: 7:00 مساءً

موعد أذان العشاء: 8:18 مساءً

مواقيت الصلاة في الجيزة

موعد أذان الفجر:05:12 صباحا

موعد أذان الظهر: 12:51 مساءً

موعد أذان العصر: 4:20 مساءً

موعد أذان المغرب: 7:00 مساءً

موعد أذان العشاء: 8:18 مساءً

9 رمضان: اعرف مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب
مواقيت الصلاة اليوم الاثنين

مواقيت الصلاة في المنوفية

موعد أذان الفجر: 05:12 صباحا

موعد أذان الظهر: 12:51 مساءً

موعد أذان العصر: 4:21 مساءً

موعد أذان المغرب: 7:02 مساءً

موعد أذان العشاء: 8:20 مساءً

مواقيت الصلاة في طنطا

موعد أذان الفجر:05:12 صباحا

موعد أذان الظهر: 12:51 مساءً

موعد أذان العصر: 4:21 مساءً

موعد أذان المغرب: 7:02 مساءً

موعد أذان العشاء: 8:20 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 05:16 صباحا

موعد أذان الظهر: 12:56 مساءً

موعد أذان العصر: 4:26 مساء.

موعد أذان المغرب: 7:06 مساءً

موعد أذان العشاء: 8:25 مساء.

مواقيت الصلاة اليوم الأحد في جميع المحافظات | التقارير | الطريق
مواقيت الصلاة اليوم

مواقيت الصلاة في الأقصر

موعد أذان الفجر: 05:11 صباحا

موعد أذان الظهر: 12:45 مساءً

موعد أذان العصر: 4:13مساءً

موعد أذان المغرب: 6:54 مساءً

موعد أذان العشاء: 8:08 مساءً

مواقيت الصلاة في الدقهلية

موعد أذان الفجر: 05:09 صباحا

موعد أذان الظهر: 12:49 مساءً

موعد أذان العصر: 4:19 مساءً

موعد أذان المغرب: 7:00 مساءً

موعد أذان العشاء: 8:19 مساءً

مواقيت الصلاة في أسيوط

موعد أذان الفجر: 05:16 صباحا

موعد أذان الظهر: 12:51 مساءً

موعد أذان العصر: 4:19 مساءً

موعد أذان المغرب: 7:00 مساءً

موعد أذان العشاء: 8:15 مساء.

تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس ٧ سبتمبر في القاهرة وجميع المحافظات - مجلة عود
مواقيت الصلاة اليوم الاثنين

مواقيت الصلاة في بني سويف

موعد أذان الفجر: 05:14 صباحا

موعد أذان الظهر: 12:51 مساءً

موعد أذان العصر: 4:20 مساءً

موعد أذان المغرب: 7:01 مساءً

موعد أذان العشاء: 8:18 مساءً

مواقيت الصلاة في الشرقية

موعد أذان الفجر: 05:09 صباحا

موعد أذان الظهر: 12:48 مساءً

موعد أذان العصر: 4:18 مساءً

موعد أذان المغرب: 06:59 مساءً

موعد أذان العشاء: 08:17 مساءً

مواقيت الصلاة في المنيا      

  الفجر  5:16 ص 

الظهر 12:52 م 

العصر  4:21 م  

المغرب  7:2 م   

العشاء    8:18 م

مواقيت الصلاة في أسوان

الفجر5:12 ص

 الظهر12:43 م   

العصر4:10 م    

المغرب 6:52 م  

العشاء   8:5 م

مواقيت الصلاة اليوم مواقيت الصلاة في القاهرة موعد صلاة المغرب موعد اذان الفجر موعد صلاة العصر مواقيت الصلاة اليوم في اسوان مواقيت الصلاة في الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر؟.. 4 حالات حددها القانون

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر الأصلي؟.. 4 حالات حددها القانون

إجازة للعاملين في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

30 يومًا إجازة للعاملين بالقطاع الخاص في هذه الحالة

أرشيفية

سلطان عمان ورئيس تونس يغيبان عن القمة العربية الإسلامية في الدوحة

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 15 سبتمبر 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الإثنين 15 سبتمبر 2025

حالة الطقس

حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة خلال الساعات المقبلة

ارتفاع جديد .. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الأحد 14 سبتمبر 2025

ارتفاع جديد.. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الأحد 14 سبتمبر 2025

شوبير

شوبير: قرارات هامة في الاهلي بعد التعادل مع إنبي

حالة الطقس

3 ظواهر جوية .. الأرصاد تحذر من طقس الغد

ترشيحاتنا

البابا تواضروس

لمناقشة أمور الأديرة.. البابا تواضروس يستقبل مطران القدس

السفير أبو بكر حفني محمود نائب وزير الخارجية والهجرة

نائب وزير الخارجية يؤكد حرص مصر على تعميق التعاون مع موريشيوس

حسام صالح

وفاة شقيق حسام صالح الرئيس التنفيذي للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

بالصور

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في القاهرة والجيزة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأثنين
مواقيت الصلاة اليوم الأثنين
مواقيت الصلاة اليوم الأثنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

المزيد