شيفروليه تطلق أرخص سيارة كورفيت في العالم.. ما سعرها؟

تشهد سوق السيارات الرياضية الخارقة في الولايات المتحدة تحولًا لافتًا، بعدما بدأت أسعار شيفروليه كورفيت C8 Z06 في الانخفاض بشكل متسارع، لتقترب من مستوى 100 ألف دولار، وهو ما يجعلها واحدة من أبرز الصفقات الحالية لعشاق الأداء العالي.

أرخص سعر شيفروليه Z06

السعر الرسمي لسيارة كورفيت Z06 يبدأ من نحو 112,000 دولار للفئة الأساسية، لكن صالات العرض المزدحمة وتراجع الطلب أدت إلى خصومات واضحة في سوق السيارات المستعملة.

فقد بيع مؤخرًا طراز 2024 بلون أحمر "أدرينالين" مقابل 102,000 دولار فقط، رغم أن سعره الأصلي كان يقارب 135,580 دولارًا، أي بخسارة تفوق 33 ألف دولار بعد 8,000 ميل من الاستخدام.

الانخفاض لم يتوقف عند هذا الحد، إذ شهدت منصات المزادات وعلى رأسها Bring a Trailer عروضًا بأقل من المتوقع.

ففي أغسطس طُرحت كورفيت Z06 1LZ موديل 2025 بقطع 1100 ميل فقط بسعر معلن يبلغ 120,375 دولارًا، لكن المزايدات توقفت عند 96,500 دولار.

وفي وقت لاحق، لم تُبع نسخة بيضاء من موديل 2024 (3LZ) رغم كونها شبه جديدة، إذ توقفت المزايدات عند 96,000 دولار فقط، مقارنة بسعرها الرسمي البالغ 156,950 دولارًا.

إحدى العقبات التي أعاقت بعض المزايدات تعود إلى إلغاء ضمان المصنع من قبل جنرال موتورز في حالة إعادة بيع السيارة خلال أول 12 شهرًا من شرائها.

ورغم محاولة بعض المالكين توفير ضمانات مستقلة بديلة، فإن كثيرًا من المشترين يفضلون الضمان الرسمي، ما يجعلهم أكثر تحفظًا في رفع سقف المزايدات.

مع هذا التراجع السريع في الأسعار، تُعد كورفيت Z06 خيارًا بارزًا لعشاق السيارات الخارقة الباحثين عن أداء V8 تنفسي طبيعي بسعر أقل من 100 ألف دولار، وهو رقم كان حتى وقت قريب بعيد المنال في هذه الفئة.

ويبدو أن الاتجاه الحالي سيجعلها من أقوى الصفقات في سوق السيارات الأمريكية خلال 2025.